坤達閃兵復工認了「心情複雜」！合體4好友錄影 沉重吐真實心聲

娛樂中心／綜合報導

男團「Energy」坤達（謝坤達）去年底因閃兵案遭起訴，期間暫停演藝工作，僅出席原先排定的公益活動及1月小巨蛋演唱會。沉寂多時的他，日前合體「腳底幫」胡椒、大蛇丸與尼克，現身《木曜4超玩》製作人陳百祥新節目《又離題了》，遠赴馬來西亞出外景。這也是他捲入風波後，首次與好友們見面，在鏡頭前分享爭議爆發後的心境。

坤達坦言復工錄影前「心情蠻複雜」。（圖／翻攝自《又離題了》YouTube）

胡椒、大蛇丸與尼克與坤達見面前，事先回答對於他犯錯的看法。坤達聽完後，感謝3人願意坦率表達心聲，並承諾將為自己犯過的錯負責，認真面對及反省。他也吐露心境，「原本想說腳底幫一起出現的時候，應該要開開心心、帶給所有人歡樂。所以今天來的時候，心情蠻複雜的」，語氣難掩沉重。

坤達（左2）引述布萊德彼特之語，感謝好友陪伴。（圖／翻攝自《又離題了》YouTube）

一行人在馬來西亞共度4天3夜，十分歡樂。旅途尾聲，坤達也再次分享心境，坦言起初擔心自己無法適應、接不上話，沒想到聊著聊著，竟有種忘記攝影機存在的自在感。他更引用布萊德彼特說過的「重點不是結果或過程，是跟你同行的人」，表示這趟旅程讓他對於這段話感觸良多。

