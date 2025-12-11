坤達閃兵求刑2年8月！歐漢聲出面不忍全招了 揭他「私下近況」

記者蔡維歆／台北報導

歐弟今出席餐敘。（圖／記者蔡維歆攝影）

Energy成員坤達日前涉嫌閃兵，當天緊急自節目《綜藝玩很大》的加拿大溫哥華外景工作返台應訊，並承認年輕犯錯，最後以50萬元交保。近來則依違反《妨害兵役治罪條例》起訴求處2年8月徒刑。對此歐漢聲（歐弟）今出席胡瓜舉辦的「鑽石舞台之夜」感恩餐會也透露坤達近況。

胡瓜今辦感恩餐敘。（圖／記者蔡維歆攝影）

歐弟受訪表示坤達有在反省，「就讓他處理該處理的事情，謝謝大家。」那坤達心情有比較平復了嗎？歐弟透露坤達之前有教他健身，現在兩人有空就都聊健身交流。而歐弟先前被爆和新婚妻子吵到分居，今年更頻繁飛往日本沖繩看環境，準備全家移民當地。對此歐弟自嘲：「就愈分愈多房間，每個小孩都分一間房。」他今看來也瘦了一圈，透露最近瘦8公斤，除了飲控也戒糖，目標希望瘦到68公斤。那有要定居沖繩的打算嗎？他說現在就是都看看，「就讓小孩先多接觸不同國家的文化。」

由胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今年完成台北2場、台中2場演出，口碑爆棚；歲末將至，胡瓜11日邀請演出藝人共同舉辦年終感恩餐會，同時宣布「鑽石舞台之夜」明年春天回歸，將於2026年3月21、22日重返臺北流行音樂中心（北流）。2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，明年3月21 （六）、3月22（日）強勢回到臺北流行音樂中心，門票明（12日）13時在年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票享早鳥九折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。

