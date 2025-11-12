坤達閃兵演藝工作喊卡！吳宗憲揭他近況 堅持暫不回演藝圈原因曝光

吳宗憲（如圖）曝光坤達近況。劉耀匀攝

閃兵風波一波未平、一波又起，男星坤達也被列為名單，但他當時還在國外錄製《綜藝大熱門》，得知消息後火速返台認罪，接下來節目也將由吳宗憲接替擔任隊長。今（12日）吳宗憲出席節目《綜藝ok啦》，強調坤達很負責任，儘管他勸對方出來工作，但坤達決定要閉門反省，才不會讓社會觀感不佳，「他知錯能改，希望他趕快回來！」他強調自己都還是有跟坤達聯絡，還是覺得對方不應該銬上手銬，很為對方抱不平。

坤達以50萬元交保並限制出境後，演藝工作全面喊卡，好看娛樂也表示：「因為部分節目都已經先錄好，有坤達的內容還是會播出，只是未來會找人選代班。」代班人選包括柯有倫與小刀等藝人，關主吳宗憲也親自頂替黑隊小隊長，先前吳宗憲開直播也表示，會想辦法讓坤達留下來。

廣告 廣告

吳宗憲當時表示，坤達夠負責任，當時一行人在溫哥華，一路上都要討論怎麼辦，但坤達決定要立刻回台面對，直言坤達已經認錯，而且後悔得要命，因此製作單位會全力支持，「他已經認錯，我們會盡全力幫他。」吳宗憲也認為，坤達被上銬完全沒必要，「達達應不應該戴手銬？不應該！」直言坤達都從加拿大主動返國說明，並沒有想逃避，此舉多餘了。

何美（左起）、吳宗憲、羅志祥在《綜藝ok啦》棚內接受訪問。劉耀匀攝



回到原文

更多鏡報報導

吳宗憲勸粿粿淨身出戶！分析離婚官司關鍵發展 喊話范姜：天涯何處無芳草

謝侑芯赴大馬前才一起拍MV！吳宗憲爆導演是黃明志 得知噩耗心情難過

王子無力賠償1600萬！錢都花在這 粿粿遭爆拒絕聯絡范姜