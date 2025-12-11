坤達閃兵神隱中！歐漢聲曝他近況 親破婚變傳言

歐漢聲吐露好友坤達近況。（圖／萬星傳播提供）





藝人坤達今年10月捲入閃兵案，檢警依違反妨害兵役條例等罪起訴，並求刑2年8個月，好友歐漢聲（歐弟）今（11）日出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會，談及坤達近況，他僅表示「他在反省了，謝謝大家」。

先前電視台曾證實坤達將回歸《綜藝玩很大》，不過隔天他就遭到檢方起訴，回歸計劃疑似有所變動，談及坤達復出時機，歐漢聲則表示：「他先處理該處理的事情，然後反省。」對於好友的風波並不願多談。

歐漢聲受邀出席胡瓜「鑽石舞台之夜」演唱會。（圖／萬星傳播提供）

歐漢聲受邀出席胡瓜「鑽石舞台之夜」演唱會。（圖／萬星傳播提供）

廣告 廣告

至於自身近況，歐漢聲表示，近期成功減重8公斤，目前體重73公斤，更開玩笑說：「我都 40 幾歲了，再不脫就不值錢了」，以68公斤為減重目標，談到人生最瘦時期，他自嘲是在第一次離婚後瘦到62公斤，直呼那段時期堪稱人生巔峰。

先前傳出歐漢聲與第二任妻子失和，他今露面談及此事，強調不會再度離婚，開玩笑說現在身材變瘦，外面誘惑確實比較多，至於一家人是否即將定居沖繩，他表示：「就讓小孩先多接觸不同國家的文化。」並無將話說死。



【更多東森娛樂報導】

●快訊／峮峮退出《飢餓遊戲》！節目組道歉 揭離開原因

●快訊／小煜拋離婚震撼彈 前妻「黑底白字」首發聲

●峮峮退出《飢餓遊戲》首發聲！團隊含淚喊話：要常回來

