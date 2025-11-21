坤達閃兵被求刑2.8個月！柯佳嬿現身反應曝光 爆自己的料救場

【緯來新聞網】「Energy」坤達於10月21日捲入閃兵案，警方到家抓人因他在加拿大錄影，只見老婆應門，柯佳嬿今（21日）出席《如果我不曾見過太陽》記者會，面對提問從容回答，沒逃避閃躲、直說：「心情還好，這件事情他正在面對、反省，我就是陪著他。」不過再多問就沒法了，柯佳嬿也不讓媒體尷尬，自己暴雷化解：「好啦！我跟曾敬驊有吻戲。」

柯佳嬿大方回應老公閃兵事件。（圖／記者王人傑攝）

今天是「閃兵事件」滿月日，柯佳嬿成為首位公開露面的親屬，提到老公坤達閃兵一事，強調「我當然不知道」，所以當時有網友出征柯佳嬿，在她社群留言：「5月就收到傳票了，警察上門還幫忙掩護，真會演。」她罕見表現強硬回覆：「並沒有收過，已截圖。」



她今天答案一樣，再度表明看到新聞才知道。至於坤達日前被以觸犯「妨害兵役治罪條例」被求處2年8月有期徒刑，柯佳嬿說：「這件事情他正在面對、反省，我就是陪著他。」

坤達閃兵反省中。（圖／翻攝坤達IG）

柯佳嬿是覺得傷腦筋嗎？（圖／記者王人傑攝）

