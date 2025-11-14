坤達閃兵被起訴！愛妻柯佳嬿「隻字未提」 IG突發文：希望一切都沒有發生

坤達涉閃兵案複訊後50萬交保，今（14）日被檢方起訴求刑2年8個月。（圖／沈建邦攝）

藝人閃兵案持續延燒，今（14）日檢方起訴修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉等，甚至向法官建請量處2年8個月有期徒刑，這也無疑重創他們的演藝事業。至於坤達遭檢方求刑後，他的妻子柯佳嬿沒表態，但稍早突然在社群更新動態，感嘆「好希望一切都沒有發生」。

Energy成員坤達因為閃兵，今日遭檢方起訴並求刑2年8個月。而坤達的妻子柯佳嬿在下午更新社群平台Instagram，分享自己熬夜追劇《如果我不曾見過太陽》的心得。柯佳嬿曬出一張自拍照，並寫下「好希望一切都沒有發生喔，好希望每個人對未來充滿期待，好想看到王曜跟曉彤好好的，故事裡的那些心碎實在太令人心碎了。」

坤達出事後，柯佳嬿今（14）日在社群平台Instagram分享追劇心得，直呼「好希望一切都沒有發生喔」。（圖／翻攝自柯佳嬿Instagram）

不過，柯佳嬿的新貼文中，隻字未提及先生坤達遭檢方起訴求刑的事。貼文還使用林宥嘉的歌曲〈心酸〉作為背景音樂，在底下寫「我在此宣布心酸就是王曜曉彤的歌，邊走邊唱~天真浪漫勇敢～以為能走到遠方～我們曾相愛～想到就心酸～」。

坤達閃兵一事曝光後，引發爭議，而他在被檢方起訴後，已透過經紀人表示，「深切反省，一切配合司法」。至於昨（13）日三立電視台才證實坤達即將復工、回歸節目主持工作，如今坤達被檢方起訴，節目方表示，「相信坤達在專心工作的同時，也能負起法律責任！節目單位絕對尊重司法調查程序！」

