坤達閃兵請假《玩很大》！風波前存檔畫面曝光

坤達涉閃兵風波前錄製《綜藝玩很大》集數播出。（圖／綜藝玩很大提供）





人氣綜藝節目《綜藝玩很大》本週將播出「好笑人玩翻台南」！主持人吳宗憲率領KID(林柏昇)、坤達與嘉賓黃逸祥、風田、張棋惠、宛宛兒、短今、彭聖恩，南下古都開戰。這次的比賽主題不只是「會玩」，還要「玩得好笑」，讓笑聲與南部的陽光一樣熱情。

吳宗憲一到現場就帶著全體成員跳舞炒熱氣氛，他笑說：「綜藝節目的靈魂就是要放下偶包，越玩越真，觀眾才會笑得越開心！」而身為黃隊隊長 KID 更放話：「大家務必要使出渾身解術，笑到你美叮美噹！」。

廣告 廣告

吳宗憲、坤達、KID率嘉賓前往台南開戰。（圖／綜藝玩很大提供）

吳宗憲、坤達、KID率嘉賓前往台南開戰。（圖／綜藝玩很大提供）

來到「15秒成名」要參賽者在短短15秒內完成指定任務，看似簡單卻充滿變數。短今挑戰「鐵頭功」，以頭撞破五顆氣球，前幾顆順利爆開、第四顆卻因用力過猛整張桌子被她撞翻，畫面震撼，大家驚呼真的太賣力，求勝心超強。

另外張棋惠被「鷹爪功」嚇到尖叫求饒，豐田慘摔泥巴田；彭聖恩則在接受懲罰時乾嘔、表情管理失守，精彩花絮流出讓粉絲讚嘆不已。節目驚喜邀請到人氣男團SEVENTOEIGHT加入闖關行列，現場又唱又跳活力十足，但他們的藝術天份和默契是否能為團隊加分有待考驗？

日前三立電視發出聲明「坤達認真思考多日，基於愛護綜藝玩很大，所以暫時請假。」消息曝光後，社群上湧入大量粉絲留言，玩粉們在紛紛許願等待黑隊小隊長坤達回歸。



【更多東森娛樂報導】

●書偉逃兵！愛妻謝京穎再發聲：這場雨下得很大很急

●前Energy唐振剛自首閃兵！《角頭》黃鐙輝首發聲：滿勇敢的

●閃兵5人運勢曝！修杰楷像九命怪貓 「他」比王大陸還慘

