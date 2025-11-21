坤達閃兵遭求刑2年8個月 柯佳嬿首度露面：他正在反省

柯佳嬿在坤達閃兵案之後首度露面。（圖／蘇聖倫攝）

坤達捲入逃兵案，檢方日前起訴多人，甚至向法官建請量處2年8個月有期徒刑，坤達的老婆柯佳嬿始終未對此事發聲，今（21日）柯佳嬿出席《如果我不曾見過太陽》二部曲記者會，這是她在事發後首度現身，並透露自己原本不知道這件事情。

坤達以20至30萬元價格以偽造「高血壓」方式閃兵，當天警方前往住處拘提時，坤達正在加拿大錄節目，只有柯佳嬿在家，據了解警方到場時，柯佳嬿冷靜面對，並配合檢警進屋搜索。不過後來有酸民到社群網站說坤達5月就收到傳票，質疑柯佳嬿包庇老公，對此柯佳嬿罕見動怒，回應：「並沒有收過，已截圖。」今日再次被問到是否提前知道這件事情？她無奈表示：「我當然不知道。」

柯佳嬿原本不知道坤達閃兵的事情。（圖／蘇聖倫攝）

問及現在的心情，柯佳嬿僅回答「還好」，至於坤達的心情，柯佳嬿回答：「這件事情他現在正在面對，也在反省，我就是陪他。」由於場面一度尷尬，柯佳嬿乾脆開玩笑暴雷：「我跟曾敬驊有吻戲！」並開始詢問其他演員有沒有親密戲，幽默將話題拉回戲劇本身。

