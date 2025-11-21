坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿風波後「首公開露面」 曝老公現況：他正在反省

記者趙浩雲／台北報導

藝人曾敬驊、李沐、程予希、江齊、馬志翔、姚淳耀、石知田等人主演的影集《如果我不曾見過太陽》一部曲於13日上線後取得亮眼迴響，結局留下許多伏筆。二部曲也將全面揭開疑團，今（21）日舉辦媒體茶敘，柯佳嬿在劇中首度挑戰盲人，結局留下許多伏筆，而這也是她老公坤達捲入閃兵案之後首度現身，也透露坤達目前狀況。

柯佳嬿今天現身為《如果我不曾見過太陽》宣傳現身，這也是坤達捲入風波後的首度公開露面，不免會被關心到此事，柯佳嬿氣色亮麗，精神也很好，她被問到此事表示「還好，還好」，至於坤達目前情形，他說「這件事情他現在正在面對，也正在反省」，對於其他細節沒有多談。

曾敬驊、李沐、程予希、江齊、馬志翔、姚淳耀、石知田、柯佳嬿等人主演的台劇《如果我不曾見過太陽》。（圖／記者鄭孟晃攝影）

男星王大陸閃兵風波，牽扯出「演藝圈閃兵團」，多名藝人陸續被查出涉案其中。案件目前由新北地檢署負責偵辦，上週14日起訴修杰楷、陳柏霖、廖允杰、張書偉、謝坤達等5名藝人，享有高度媒體關注與名聲所帶來的社會紅利，對青年世代具有相當影響力與示範作用，竟仍蓄意規避兵役，嚴重背離社會對公眾人物期待與公民應盡責任，另考量法定役期均為1年10月，建請法院量處有期徒刑2年8月。

