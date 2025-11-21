坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況

男團Energy成員坤達捲入逃兵風波後，老婆柯佳嬿首度現身。（圖／翻攝自柯佳嬿、坤達臉書）





男團Energy成員坤達捲入逃兵風波，遭檢方建請求刑2年8月，經紀人則表示「深切反省，一切配合司法。」老婆柯佳嬿的反應也是外界關注的焦點。對此，她今（21）日首度現身，對於坤達現況也回應了。

柯佳嬿出席媒體茶敘。（圖／東森娛樂）

《如果我不曾見過太陽》今天舉辦二部曲媒體茶敘，由製作人麻怡婷、編導簡奇峯、編劇林欣慧與主演曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、石知田一同出席，其中柯佳嬿被問到坤達的事情也回應了。

柯佳嬿表示，「這件事情他正在面對也正在反省」，但記者再進一步追問就被工作人員擋下，最後她開玩笑說「好啦，我跟曾敬驊有吻戲啦！」讓全場笑翻。



