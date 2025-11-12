坤達閃兵遭逮捕上銬 吳宗憲抱不平「希望他趕快回來」

坤達被銬畫面曝光，吳宗憲直言不捨。。(記者陳奕全攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳宗憲今(12日)前往《綜藝OK啦》攝影棚探班主持人羅志祥、何美，受訪時談及《綜藝玩很大》前搭檔坤達「閃兵案」，以及愛徒辛龍復出近況。

對於坤達因役期問題遭拘捕，吳宗憲強調：「坤達是很負責任的人，我有勸他出來說明，但他選擇閉門反省，避免社會觀感不佳。」他語重心長地說：「他知錯能改，希望他趕快回來！」更坦言仍與坤達保持聯絡，認為對方被銬上手銬真的不應該，還替他抱不平。

同場被問到辛龍痛失劉真5年、近日重返螢光幕，吳宗憲身為昔日恩師，也給予溫暖祝福：「私下還有聯絡，我都鼓勵他，該說的都說了，現在只希望他能自己走出來。」對於未來是否邀辛龍上節目？羅志祥也在旁笑回：「可以啊！」顯示圈內人仍給予滿滿支持與祝福。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉真走了5年...辛龍終於復出 吳宗憲暖發聲：幫點忙是應該的

鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看

辛龍中1.2億樂透頭彩！親揭選號祕訣「全靠劉真帶來好運」

劉真逝世5年…最後發文「緊牽4歲愛女」 字句溫柔道盡永恆母愛

