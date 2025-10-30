坤達閃兵風暴重創！Energy損失破億 《綜藝玩很大》緊急找代班
台灣演藝圈閃兵案持續延燒，Energy團員坤達涉案引發重大風波。10月21日檢方展開第三波搜索行動，一口氣帶回修杰楷、Energy書偉、陳柏霖、棒棒堂小杰等人，當時在國外工作的坤達緊急返台後隨即被檢警拘捕到案，5名藝人分別以35至50萬元交保。
坤達日前公開坦承15年前透過閃兵集團偽造體檢結果，以氣胸名義順利逃避兵役。他對自己過去做出錯誤的選擇深感抱歉，表示會全力配合檢調單位調查。坤達強調會深切反省，不敢奢求原諒，只求在面對法律責任後，能以謹慎、自省的態度面對未來每一步，希望有一天能用實際行動懇求大家重拾對他的信任。
由於Energy兩名團員同時爆出閃兵風波，所屬唱片公司相信音樂宣布，即日起至2026年6月30日暫停團體對外公開活動。跨年、尾牙等商演全數取消，僅剩公益活動以及明年初的台北小巨蛋演唱會如期舉行。
《綜藝玩很大》製作單位好看娛樂10月29日證實，坤達因閃兵案已暫停工作。三立電視台表示，坤達認真思考多日，基於愛護《綜藝玩很大》，擔心影響觀感，所以暫時請假。11月初節目前往韓國錄影將由柯有倫暫代小隊長職務。製作單位傾向找過去常上節目的來賓代班，柯有倫、小刀、小鐘都是代班人選。至於已經錄製完成的節目則將照常播出。
財務損失方面，坤達目前握有桂格、美粒果、毛孩時代、Dr.Cink、晶核影武者及妮維雅等6項品牌代言。若最終被裁定涉及逃避兵役，相關廠商恐將陸續終止合作、撤下廣告，甚至要求賠償形象損失。據品牌公關透露，他的代言酬勞與曝光價值相當高，若合約被取消，損失金額恐超過數千萬元。
根據媒體報導，Energy這次因閃兵案休團，粗估少掉約5千萬收入。加上可能面臨的代言賠償金，損失金額恐上看1億元，當中又以代言量最大的坤達損失最慘重。整起事件不僅重創個人演藝事業，也對Energy團體造成嚴重打擊。
坤達經紀人回應媒體時表示，坤達將努力彌補自己過去的錯誤，只希望觀眾們不要因為這件事而以偏概全。後續公司將依調查進度與結果採取相應處理措施。整起閃兵案對台灣演藝圈造成重大衝擊，相關調查仍在持續進行中。
