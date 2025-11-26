坤達陷閃兵風波仍缺席《玩很大》！KID認了：錄影氣氛「陰陰的」曝真實狀況

Energy成員坤達日前捲入「閃兵風波」，動向備受關注，曾傳他即將回歸主持的《綜藝玩很大》崗位。今（26日）同為《綜藝玩很大》主持人的KID林柏昇，出席麥卡貝新節目《真料理兩鍋論》記者會時，成為媒體追問的焦點。KID被問及坤達是否歸隊時，坦言：「他還沒有回來！」更透露近期的錄影氣氛「感覺有點陰陰的」。

對於坤達何時能歸隊，KID坦言自己也處於被動狀態：「我們直到錄影當天，才會知道坤達有沒有來，也只能傳訊息關心他。」他承認，看到坤達這次沒有出現，心裡確實會有一點小小的失望。

▲ 溫妮、羅時豐、KID林柏昇，出席麥卡貝新節目《真料理兩鍋論》記者會。（圖／記者郭懿慧 攝）

至於坤達是否有向主持群道歉，KID表示這是製作單位要處理的事項，自己則專注於工作：「當一位主持人沒來，我就只能承擔兩個人的工作，努力將節目做到最好。」展現出敬業的主持人心態。

KID透露，不只他關心坤達，吳宗憲也一樣關心！他坦言在這樣的氣氛下工作，多少會覺得有點「陰陰的」，但他強調，畢竟大家都在主持歡樂的節目，錄影過程並沒有任何狀況發生。現在主持新節目《真料理兩鍋論》，吳宗憲是否知情？KID開玩笑地說：「如果憲哥知道，應該會說一些難聽的話語吧。」

▲ 坤達陷「閃兵風波」尚未回歸《綜藝玩很大》。（圖／三立）

近期演藝圈風波不斷，KID也坦言自己都在關心小孩子，重心完全放在家庭上。他現在每天早起帶小朋友上課，睡眠時間僅有短短四小時。熱愛釣魚的他，只能利用零碎時間補眠，「只要有時間，就在車上或船上補眠。」身為外景主持人，KID經常五天、十天才回家一次，他感性地表示，每次回家都發現：「小朋友突然變大了！」

