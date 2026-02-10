坤達陷閃兵風波後復工！淚灑大馬認「我真的做錯了」：會認真反省

藝人坤達閃兵風波後首度在鏡頭前露臉。翻攝YT@又離題了

藝人坤達去年10月捲入閃兵風波，遭新北地檢署依妨害兵役條例起訴，演藝事業一度全面停擺。在沈默數月後，坤達在《木曜4超玩》製作人陳百祥的新節目《又離題了》正式復出，與「腳底幫」成員胡椒、大蛇丸、尼克遠赴馬來西亞拍攝，首度對外公開這段時間的煎熬心路歷程，過程中更一度紅了眼眶。

坤達在鏡頭前現身卻情緒低落。翻攝YT＠又離題了

面對鏡頭一度語塞 坤達哽咽：做錯了就好好面對

坤達在鏡頭前顯得心緒複雜，幾度哽咽到說不出話，他坦言，這段時間自己想了很多，內心充滿不安與愧疚：「真的會想很多，那當然這件事情，我覺得就是做錯了，那我覺得會好好的面對，然後也會認真的反省。」他表示，身為藝人的職責應是帶給觀眾歡樂，但當「腳底幫」再次合體時，自己卻帶著沉重的心情，無法帶來歡樂，讓他很過意不去。

廣告 廣告

坤達感謝「腳底幫」。翻攝YT@又離題了

夥伴暖心力挺 引用布萊德彼特名言謝戰友

雖然因為風波導致拍攝日程大延宕，原本應該拍到第6集的進度，至今才播出第1集，但製作人陳百祥仍以幽默化解尷尬，讓坤達逐漸放鬆，胡椒、大蛇丸與尼克也送上鼓勵，承諾會陪他一起分擔情緒，「我們會陪你一起，陪你一起難過，幫你分擔這個情緒。」

對此，坤達坦言出發前很怕接不到大家的話，怕自己在鏡頭前不適應，「我一開始想說會不會不適應，會不會…我很怕接不上你們的話。」但他也引用好萊塢影星布萊德彼特的名言表達感激：「重點不是結果，也不是過程，而是跟你同行的人。」



回到原文

更多鏡報報導

FTIsland成軍18年互揭底牌！李洪基自爆「怪癖」坑隊友 扮女裝「連穿三層絲襪」

「霸王餐名媛」被關3個月拒出庭！滯美簽證過期「家屬失聯」 她慘困惡魔島監獄

58歲康康飽受1隱疾所苦 拒開刀坦言「恐造成半身不遂」

4歲女童幼兒園突中風「無法說話、站立」！醫示警：出現3症狀要小心