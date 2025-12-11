坤達風波後神隱 歐漢聲洩他近況《綜藝玩很大》回歸有譜？

歐漢聲出席「鑽石舞台之夜」記者會，被問到坤達近況僅回「他在反省了」。(記者傅茗渝攝)

〔記者傅茗渝／台北報導〕坤達捲入閃兵案風波，《綜藝玩很大》由柯有倫、小刀暫代主持。近期三立電視透露坤達即將復工、回歸節目，今(11日)歐漢聲現身「鑽石舞台之夜」演唱會記者會，被問及好友坤達近況，他僅簡短回應：「他在反省了，謝謝大家！」至於坤達是否將於近期復出？歐漢聲表示：「他先處理該處理的事情，然後反省。」

歐漢聲早前鬧婚變傳聞，今強調婚姻狀況「非常好」，還反虧先前夫妻分房的新聞：「要分很多房，要買很多房子，謝謝讓我有這個想法，以後每個小孩都分房。」至於先前傳出他想一家搬往沖繩定居，他澄清目前只是「多方觀察」：就看小孩喜歡哪一個國家？他也希望孩子趁年幼多看世界，「每次寒暑假都會固定安排他們出國看世界」。

歐漢聲今現身，整個人瘦了一圈，笑稱：「我都40幾歲了，再不脫就不值錢了。」透露自己近來已成功減重8公斤，目前73公斤，以68公斤為下一個目標。還打趣提到最瘦的時候，是第一次離婚時，「當時我在北京兩年，最瘦瘦到62公斤。」被問到是否有可能「二度離婚」？他連忙澄清：「開玩笑的啦，不會啦。」更自嘲瘦下來外面誘惑變多，「以前變胖是不想惹事。」

