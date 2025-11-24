坤達、修杰楷捲閃兵！楊銘威認有關心 揭與王子互動

曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu、黃偉晉、風田出席實境節目媒體茶敘。（圖／記者陳怡伶攝）





由曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu、黃偉晉、風田搭檔主持實境節目，藝人們卸下光環合開公司，製作網路節目，同時包辦幕前幕後工作，今（24）日舉辦媒體茶敘，除了分享過程趣事外，楊銘威被問到好友修杰楷與坤達的近況也回應了。

Lulu被一致認為是控制欲強的人，她則爆料在第一集中自己擔任導演，楊銘威是企劃，需要負責腳本，結果全部都是她寫的，對此，楊銘威也笑說，「哪一集不是妳寫的？因為我們弄完都被打槍，那妳弄就好了。」讓全場笑翻。

而前陣子王子介入粿粿與范姜彥豐婚姻的醜聞，曾一起合作的楊銘威坦言兩人並無私交，至於好友修杰楷與坤達接連爆出閃兵，楊銘威坦承有關心，「就是好好反省就這樣」。



