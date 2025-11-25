坤達、書偉將現身！Energy下月「全員合體開唱」大咖女神也來了

記者徐珮華／台北報導

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治日前推出公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，重新演繹五月天2004年發行的經典奇幻曲目。5組藝人也將於12月24日晚間8點舉辦「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，並邀請「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫加入卡司，以溫暖而有力量的歌聲陪大家度過聖誕夜。

相信音樂歌手舉辦公益演唱會，捲入閃兵風波的書偉（前排左1）、坤達（前排右1）也將現身。（圖／相信音樂提供）

聊到小時候是否收過聖誕禮物，白安分享：「小時候我爸媽都會把聖誕襪放在我房門口，第一個聖誕禮物是香水。」丁噹則笑說：「小時候我把鞋子放在窗口外面，但等到天亮把窗戶打開，裡面卻空無一物。」鼓鼓貼心回應：「接下來妳放，每年都會有禮物，我們會幫妳準備！」蕭秉治則表示自己每年都會親手佈置聖誕樹，相當有儀式感。而目前暫停公開演出的Energy也將全員出席，投入早已規劃的慈善演出工作，為公益盡一份心力。

蘇慧倫加入「HOHOHO！唱響平安夜」開唱。（圖／相信音樂提供）

歌手們將在演唱會化身聖誕老人，帶來精彩演出與驚喜歌曲，更將聯手合唱〈聖誕夜驚魂〉。此外，演唱會邀請多個社福團體到場欣賞演出，並號召歌迷一起做公益，相信音樂也將支持各式社福機構與弱勢族群，捐贈善款給社會上有需要的對象。

「HOHOHO！唱響平安夜」12月24日晚間8點於台北大全聯內湖店舉辦。而在11月29日晚上7點，白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治也將出席於台北大全聯內湖店停車場的聖誕點燈活動，為2025年聖誕節揭開序幕。

