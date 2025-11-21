坤達、書偉捲閃兵案 Energy合體力挺公益

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治推出聖誕經典特輯。（圖／相信音樂提供）

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治宣布驚喜推出聖誕經典特輯，第一波就重新演繹五月天2004年發行的經典奇幻歌曲〈聖誕夜驚魂〉公益聖誕單曲，全新編曲特別融合聖誕繽紛元素，除了重新詮釋〈聖誕夜驚魂〉外，眾人也將推出多首耶誕經典與驚喜曲目，陪伴大家度過最閃亮的聖誕夜。

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治其實平常都各自忙碌，難得有時間碰面，為了〈聖誕夜驚魂〉公益聖誕單曲，全員早在9月就抽空籌備錄製及拍攝MV，當天全員齊聚，從一早拍攝時就開始聊個不停，現場應景的聖誕裝飾，一起玩起交換禮物、桌遊、枕頭戰等，就像一家團聚一樣熱鬧，〈聖誕夜驚魂〉MV裡還有個彩蛋，五月天怪獸、阿信驚喜現身，歌迷直讚：「這是最棒的聖誕禮物！」

眾人重新演繹五月天的〈聖誕夜驚魂〉。（圖／相信音樂提供）

這次重新詮釋〈聖誕夜驚魂〉，丁噹透露自己也有個「聖誕夜驚魂」的經驗，她說：「有一年聖誕節在美國開唱，在快要上台的那一刻，我的拉鍊繃開壞了，經紀人快速拿針線縫起來，真的是聖誕夜驚魂。」被問及今年聖誕節怎麼過，鼓鼓馬上說：「跟太太過。」熱愛創作的蕭秉治說：「我和我的小太太過，也就是和鋼琴一起過。」白安則因為工作在身，將和經紀人一起過，丁噹接著回說：「我沒工作的話，就一個人過。」Toro立馬想到個好方法，索性對著丁噹說：「聽起來我也有空，所以我們可以一起找白安和經紀人。」

