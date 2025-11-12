坤達、書偉爆閃兵！密友首出面發聲認了早知情 「私下對話」曝光

娛樂中心／台北報導

「芝麻龍眼」成員陳艾玲睽違36年復出 ，將於22日登上臺北大巨蛋，參與民歌大團圓表演，消息一出引發關注。不過，隨著Energy團員坤達、書偉爆出「閃兵案」，陳艾玲曾是Energy幕後推手的經歷也被挖出。她12日彩排時首度發聲，坦言：「大概知道一點點，但沒那麼清楚。」

芝麻陳艾玲(中)、南方二重唱大南方閻宗玉、小南方林明樺彩排。（圖／記者鄭孟晃攝）

陳艾玲（芝麻）當年與林育如（龍眼）組成女子二重唱「芝麻龍眼」出道，無奈工作過程發生嚴重車禍，林育如搶救後不治，陳艾玲單飛一段時間後投身幕後，任職環球音樂製作部經理時，曾和Energy、林憶蓮、陳奕迅、潘瑋柏等人合作。她和Energy結束合作後仍是好友，不時透過群組聯繫感情。

如今坤達、書偉認了閃兵，工作全面停擺，讓她有點擔心。她也傳訊關心兩人，「就告訴他們沉澱一下、休息一下，人生有些挫敗是好的，可以去想想，有些選擇是很重要的，讓他們休息一下也很重要，他們前陣子那麼忙。」陳艾玲說，可以理解當時Energy因事業如日中天，要中斷一年事業去當兵肯定不知如何是好，不過還是感嘆：「就好好去面對吧，他們那時很年輕也不能做決定，可能都是公司在處理的。」

