坤達、書偉陷閃兵後露面！合體Energy開唱 宣布捐500萬給公益團體
[FTNN新聞網] 記者黃鈺晴／綜合報導
《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會24日在大全聯內湖店閃耀登場，蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治輪番獻唱，搭配10米高巨型聖誕樹點亮夜空、浪漫雪景與熱鬧市集，吸引大批民眾齊聚，一同迎接充滿祝福與希望的聖誕佳節。而活動現場，用心音樂、Energy也共同捐贈500萬元予5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位，並攜手必應創造以細膩燈光與舞台設計，打造出專屬平安夜的璀璨聖誕舞台。一起把善念傳遞到更多角落，為社會帶來更多溫暖和力量。
由蘇慧倫擔任重量級開場演出，接下來鼓鼓呂思緯、蕭秉治、白安、丁噹帶來精彩的演出。而先前因為陷入閃兵風波的坤達及書偉也為了這次的公益活動現身。許久沒跟歌迷見面的Energy表示，很想念大家，牛奶說：「真的很開心，有一點緊張有一陣子沒跟歌迷朋友見面，我很想說真的很想念大家，也想跟兄弟們說很想念你們，想念跟大家一起站在舞台上，一起表演，因為今天是2025年最後一次跟大家見面又是公益演唱會很有意義。」
前陣子才在社群和大家分享喜訊的書偉則表示，很榮幸能藉由這個活動把公益和愛分享給需要的人，阿弟也先祝福大家：「新的一年都平平安安」，坤達則說：「希望這夜晚大家可以平平安安，有個很美好的聖誕夜。」Toro近來也努力準備明年1月的演唱會，也不忘向歌迷喊話，明年1月10、11日，台北小巨蛋《ALL IN全面進擊》演唱會再與大家相見。Energy為了這次聖誕節，特別翻唱1986年發行的超經典聖誕歌〈Last Christmas〉，接著帶來〈彩虹〉希望在紛擾的社會氛圍下，透過歌聲傳遞「雨過天晴」的信念。隨後獻唱〈分合〉，用歌聲向歌迷宣告「我們還在」，全場情緒瞬間被點燃。
演唱會尾聲，Energy再邀請丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治回到舞台上，首次集齊五組歌手，獻唱日前合體推出的公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，用愛唱響平安夜、用溫暖歌聲一起迎接聖誕節及2026年的到來。在溫馨的演唱會最後，用心音樂以及Energy也將把1月《ALL IN全面進擊》台北小巨蛋演唱會的部分演出酬勞投入公益，共同捐贈500萬元的愛心善款予5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位，包括陽光社會福利基金會、更生少年關懷協會、雅文兒童聽語文教基金會、瑪利亞社會福利基金會，以及中華育幼機構兒童關懷協會。
