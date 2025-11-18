坤達、陳柏霖關定了？5藝人閃兵被求刑2年8月 律師曝背後含意：明顯不讓緩刑

藝人王大陸砸360萬閃兵失敗，卻意外扯出台灣演藝圈一連串的男星閃兵事件，新北地檢日前起訴第二波12人，其中修杰楷、陳柏霖、張書偉、謝坤達及廖允杰被求重刑2年8月，而王大陸則被求刑1年，引發外界議論。對此，律師陳君璋在臉書發文表示，求刑2年8個月，很明顯就是不讓他們緩刑，要進去關。

​檢警於今年2月展開閃兵案搜索，被逮對象13人中其中一名為王大陸。不過，由於主嫌陳志明已入監，王大陸尚未完成逃兵後續手段不構成妨害兵役治罪條例，但其為了偽造病歷將身分證、健保卡交給閃兵集團，謊稱不見申請補發，以及造假病歷等部分，被依偽造文書罪求刑1年。





​檢警第二波搜索、拘提行動中，逮到陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維、黃博石；第三波為陳柏霖、修杰楷、Energy 書偉、Energy 坤達、小杰，唐振剛、薛仕凌、阿達則至地檢署自首。

新北地檢署14日依妨害兵役條例等罪嫌起訴修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、小杰等人，承辦檢察官於起訴書中痛批，修杰楷、陳柏霖、張書偉、謝坤達及廖允杰5人身為公眾人物，享有高度媒體關注及相關紅利，對青年世代具有相當影響力，卻蓄意規避兵役，嚴重背離公眾期待及公民應盡義務，5人法定役期為1年10月，檢方從重求刑2年8月。​

對此，律師陳君瑋表示，檢方求刑2年8個月，「很明顯就是不讓他們緩刑，要進去關。」緩刑的核心要件為宣告刑在兩年以下，無特定前科紀錄，法官認為可暫緩執行便能逃過牢獄之災。至於王大陸、修杰楷服刑是否符合比例原則？他認為，如果認罪以及用公益行為回饋社會，有機會遭判2年以下，屆時就可以緩刑不用關。​





