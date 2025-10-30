中部中心/綜合報導

陸軍十軍團，在雲林元長鄉一帶進行操演，被民眾目擊拍下，行駛中的坦克車，一邊開一邊排放大量黑煙，宛如烏賊車，對此十軍團解釋，車輛都有定期保養，不過因為CM11戰車引擎是柴油引擎，在部分狀況下需要加大油門增加扭力，產生局部黑煙是正常現象。





坦克沿路噴黑煙如"烏賊車" 目擊民眾直呼誇張(圖/民眾提供)









坦克車，行駛在大馬路上，一邊行駛，一邊排放大量黑煙，整條街道，煙霧迷漫，目擊駕駛直呼太誇張。坦克車變成烏賊車，地點在雲林元長鄉台19線上，民眾將影片po上網，引發熱議，有人狠酸敵軍都不需要使用雷達定位，從黑煙就能看出軍方行蹤，要往哪跑。

軍事專家解釋這種現象和車輛的動力系統有關 也意味著動力系統需要更新升級(圖/民視新聞)









陸軍十軍團，在雲林元長一帶，進行操演，卻意外出現，烏賊車插曲，30日上午，再次被目擊，戰車排放大量的煙霧，軍事專家解釋，這種現象，和車輛的動力系統有關，也意味著動力系統需要更新升級。





陸軍十軍團表示次參演的車輛依規定定期保養 因為戰車引擎是柴油引擎產生局部黑煙屬於正常現象(圖/民視新聞)













對此陸軍十軍團表示，這次參演的車輛，除了依規定實施定期保養之外，也完成燃油濾心更換，各項鑑定均屬妥善，因為CM11戰車引擎是柴油引擎，在重負荷狀況及靜止起步等情況，需加大油門來增加扭力，產生局部黑煙屬於正常現象。





原文出處：坦克沿路噴黑煙如"烏賊車" 十軍團:柴油引擎正常現象

