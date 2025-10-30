坦克沿路噴黑煙如"烏賊車" 十軍團:柴油引擎正常現象
中部中心/綜合報導
陸軍十軍團，在雲林元長鄉一帶進行操演，被民眾目擊拍下，行駛中的坦克車，一邊開一邊排放大量黑煙，宛如烏賊車，對此十軍團解釋，車輛都有定期保養，不過因為CM11戰車引擎是柴油引擎，在部分狀況下需要加大油門增加扭力，產生局部黑煙是正常現象。
坦克沿路噴黑煙如"烏賊車" 目擊民眾直呼誇張(圖/民眾提供)
坦克車，行駛在大馬路上，一邊行駛，一邊排放大量黑煙，整條街道，煙霧迷漫，目擊駕駛直呼太誇張。坦克車變成烏賊車，地點在雲林元長鄉台19線上，民眾將影片po上網，引發熱議，有人狠酸敵軍都不需要使用雷達定位，從黑煙就能看出軍方行蹤，要往哪跑。
軍事專家解釋這種現象和車輛的動力系統有關 也意味著動力系統需要更新升級(圖/民視新聞)
陸軍十軍團，在雲林元長一帶，進行操演，卻意外出現，烏賊車插曲，30日上午，再次被目擊，戰車排放大量的煙霧，軍事專家解釋，這種現象，和車輛的動力系統有關，也意味著動力系統需要更新升級。
陸軍十軍團表示次參演的車輛依規定定期保養 因為戰車引擎是柴油引擎產生局部黑煙屬於正常現象(圖/民視新聞)
對此陸軍十軍團表示，這次參演的車輛，除了依規定實施定期保養之外，也完成燃油濾心更換，各項鑑定均屬妥善，因為CM11戰車引擎是柴油引擎，在重負荷狀況及靜止起步等情況，需加大油門來增加扭力，產生局部黑煙屬於正常現象。
原文出處：坦克沿路噴黑煙如"烏賊車" 十軍團:柴油引擎正常現象
更多民視新聞報導
勇虎戰車演習＂零件噴飛馬路＂ 自行車隊壓過摔倒6人送醫
"陸勝1號"操演Day3 裝甲542.機步234旅彰化實兵對抗
視察陸勝1號操演 賴總統:反併吞.侵略才能確保台海和平
其他人也在看
獨家／冷氣故障修1年修不好 500萬豪車成「移動蒸籠」車主怒喊退車
台中一名車主花500多萬元購買德國品牌休旅車，車輛冷氣卻頻頻出問題，即使送回原廠維修長達一年多仍未獲改善。車主不滿地表示，「維修廠主管曾承認同批次其他車主也有相同困擾，但原廠態度消極」，擔心保固期過後問題會更嚴重。專家指出，現今新車多採平板電腦控制冷氣，故障原因包括軟體、線路、壓縮機等。面對修不好的豪車，車主已向代理商寄存證信函，盼解除買賣契約。TVBS新聞網 ・ 1 天前
獨家／128萬電動車小黃司機入手約只要77萬元 bZ4X要撬開計程車市場
Toyota bZ4X小改款電動車售價128萬元登場後，意外引爆計程車族群關注。一直以來計程車市場是和泰（TOYOTA總代理）極為重要的一塊市場，長年以來，台灣黃色車海處處可見「計程車三大天王」Toyota Wish、Corolla Cross、RAV4。即使Wish已經停產多年，路上仍有成千上萬輛的Wish服役。它們真的該退役了，而繼承者會是誰？看來，和泰想好了，就是與時俱進、符合綠色趨勢的bZ4X電動車。鏡報 ・ 1 天前
東京車展巡禮｜Toyota 六代目 RAV4 台灣有望明年導入？
在 Toyota RAV4 率先於北美市場亮相後，日本母市場也趁 2025 Japan Mobility Show 東京移動展開幕之際，將全車系陣容帶到現場進行展演，GoChoice購車趣團隊也實際前往市場直擊了解。GOCHOICE購車趣 ・ 23 小時前
【日本移動展】前衛跑車化，Toyota Corolla Concept替下一代Corolla進行暖身
日本移動展近日盛大登場，其中Totyota帶來Corolla Concept，其前衛和跑車化的外型也獲得不少正面回饋，而Corolla Concept的展出也替下一代Corolla進行暖身。日本移動展近日盛大開展，其中Toyoota攤位展出Corolla Concept，導入品牌最新設計語彙的Corolla Concept，充滿前衛和濃厚跑車氣息的造型，讓Corolla Concept亮相就獲得滿堂彩，而Corolla Concept的登場也象徵Corolla已跳脫現行框架邁入全新世代。動力方面雖未有任何資訊，但Toyota表示Corolla是適合也是多數人想要的車款，但不見得每個人想要和需求是相同的，因此在相同空間與風格消費者可以選擇喜愛與適合的動力系統。至於Corolla Concept何時會進入量產，這部分若是在車展擁有良好回饋與熱門討論，Corolla Concept自然會成為新一代Corolla雛形。日本移動展Toyoota展出Corolla Concept。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前
無照駕駛猖獗 立法院三讀修正《道交條例》加重罰則
黃敬文／台北報導中時新聞網 ・ 1 天前
全新一代YAMAHA NMAX搭載電子變速控制系統真的有檔車感受？YECVT的道路、山路實際騎乘狀況又是如何！？｜YAMAHA NMAX 155｜
全新一代YAMAHA NMAX搭載電子變速控制系統真的有檔車感受？YECVT的道路、山路實際騎乘狀況又是如何！？｜YAMAHA NMAX 155｜SiCAR愛車酷 ・ 20 小時前
經典重生 硬派回歸 Toyota Land Cruiser FJ
● 10/ 20全球首發，預計2026年中在日本率先上市。 ●「FJ」象徵Freedom & Joy， […]車訊網 ・ 1 天前
向二戰偉大的首相邱吉爾致敬，Land Rover 推出Defender V8 Churchill Edition限量特
Land Rover本周推出僅限量生產 10 輛的特仕車Defender V8 Churchill Edition，以紀念1945年Land Rover送給當年首相邱吉爾Land Rover I Series，共提供三種車身樣式，所有車款均採用青銅綠塗裝，車內採用 歐洲最大頂級車用皮革製造商Bridge of Weir的高級皮革。汽車日報 ・ 1 天前
劍指特斯拉！ 日系車廠「新電車砍價39萬」vs韓車折20萬
美國車進口關稅可能大幅下調，掀起台灣電動車市場大戰！日系龍頭豐田新款純電車直接降價超過30萬元，韓系品牌現代汽車則提供最高20萬元優惠。瑞典Volvo也計劃引進新款電動車EX30及EX90加入戰局。業界預估明年純電動車掛牌數將較今年成長逾20%，各大車廠紛紛祭出降價或推新車策略搶攻商機，市場競爭將更加激烈！TVBS新聞網 ・ 1 天前
車市低迷卻「月月出新車」，南陽有什麼底氣？三大關鍵力保5%市占
在國內車市因貨物稅與進口關稅雙重不確定性而陷入「冰凍期」之際，市場普遍預期全年汽車銷量恐跌破40萬輛大關，創下近年新低。然而，在這片濃厚的觀望氣氛中，Hyundai台灣總代理三陽工業（2204）旗下南陽實業卻逆勢操作，以「月月有新車」的強勢產品節奏，展現出其力保5%以上市占的堅定決心。南陽實業副總經理詹醒昇直言，儘管大環境充滿變數，車廠對市況看法採取滾動式調......風傳媒 ・ 1 天前
設計瑕疵恐釀火災 韓國現代汽車集團等26萬輛車召回
（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國政府今天表示，由於製造瑕疵，將召回超過26萬輛汽車，其中逾18萬輛來自現代汽車集團（Hyundai Motor Group）。中央社 ・ 4 小時前
鴻海高效能運算設計實力受一線大廠肯定！與輝達、Stellantis、Uber共推無人計程車
輝達GTC華府場重磅級合作案又一樁，鴻海宣布，與輝達、全球第四大車廠Stellantis、全球最大叫車平台Uber合作，推動內建L4（自動駕駛四級，無需手動操作、無需眼睛注視路面）汽車的聯合開發，以支援Uber將在全球陸續導入的Robotaxi（無人計程車） 服務。鏡報 ・ 1 天前
Toyota獲得1500萬英鎊資助！可望在英國實現FT-Me太陽能小車量產計畫
在面對城市交通壅塞、碳排放限制與個人出行多樣化需求的時代，Toyota以全新FT-Me概念車提出了另一種可能，一款結合永續、設計與可負擔性的微型電動移動解決方案。這款短小精幹的雙座電動車，不僅象徵著品牌對城市出行的全新思考，也在英國政府的支持下，逐步邁向量產階段。地球黃金線 ・ 6 小時前
2026 TOYOTA bZ4X小改回歸純電本質！128萬起，743km續航再定義電能旅程
電動化浪潮湧動多年，TOYOTA選擇穩健步伐而非激進攻勢。全新改款的TOYOTA bZ4X，是品牌再次試圖在純電領域建立信任的嘗試。相較於初代車型，本次改款帶來更成熟的能耗管理與續航表現，官方數據宣稱可達743km 續航，展現品牌在電能效能上的深耕成果。 這篇文章 2026 TOYOTA bZ4X小改回歸純電本質！128萬起，743km續航再定義電能旅程 最早出現於 SanjiNoir 黑侍樂讀。SanjiNoir 黑侍樂讀 ・ 1 天前
2025日本移動展：Lexus LS被重塑為六輪「重型」極致豪華MPV
Written by: Bear自1989年問世的幾十年來，LS一直是Luxury Sedan豪華轎車的代名詞，但以Sedan轎車來打造豪華舒適空間的作法在近年來已經被MPV奪走了不少佔比。而全新6輪Lexus LS概念車代表的是Luxury Space，不僅是輛車，更是重新構想的超豪華空間，相比於Sedan有更大的創作空間，並且專為無以倫比的平順度與穩定性而設計，是一輛前所未見最極致豪華的後座買家專屬MPV，為所有後座乘員提供一個遠離喧囂可徹底放鬆的私人庇護所。CarStuff 人車事 ・ 9 小時前
Volvo 經銷我辦凱銳汽車於 MITSUI OUTLET PARK 林口開設品牌展示體驗店！
Volvo 原廠授權經銷商凱銳汽車宣佈將於 2025 年 10 月 28 日正式以嶄新風貌回歸林口 MITSUI OUTLET PARK，打造佔地 87 坪的全新展示體驗店，寬敞的空間可同時展示 4 台 Volvo 新車，並設置 Volvo 原廠精品專區，以更完善的服務與設計，延續品牌「以人為本」的核心精神，為林口地區消費者帶來更具質感的豪華車型體驗。2GameSome ・ 1 天前
【編輯試駕】公益長征選Skoda Enyaq Coupe？600 Club俱樂部絕對名不虛傳
【編輯試駕】公益長征選Skoda Enyaq Coupe？600 Club俱樂部絕對名不虛傳SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
蘆洲超商遭撞！「小貨車直衝」 駕駛：吃感冒藥恍神
新北市 / 綜合報導 今(29)日早上7點多，新北市蘆洲區中山一路上，一輛休旅車不明原因撞進超商，嚇壞附近民眾，根據了解車上的黃姓駕駛載著爸爸媽媽還有妹妹，準備到菜市場買菜，但因為駕駛前一晚吃了助眠成分的感冒藥，早上開車時疑似精神不濟造成車禍，造成後座爸爸頭部擦挫傷送醫，所幸這次事故沒有造成其他人員傷亡，而事故詳細肇責警方持續釐清。銀色休旅車從路口駛出，接著他絲毫沒有減速，直直的衝上人行道，有撞進超商大門，一旁騎士見狀全都看傻，駕駛可能也嚇到了，又緩緩將車輛，倒車開了出來，撞擊聲驚動了附近住戶，立刻拿起手機拍下，這誇張場景，警消事後也獲報到場準備進行處理。同時呼叫拖吊車將車輛拖走，突如其來的車禍也讓附近店家嚇了一跳，附近店家說：「嚇一跳，沒發生過這麼嚴重的，撞進去店裡面的，一連串的撞擊聲，抬頭看就車子已經插在，超商的自動門那邊。」車輛撞進超商的事故，發生在今日上午7點多，新北市蘆洲區中山一路上，回到現場超商大門整個被撞凹，工程人員也在門口清理玻璃碎屑而一旁人行道上還有被撞毀的單車回收站。根據瞭解，55歲黃姓駕駛載著爸爸媽媽還有妹妹，準備出門去菜市場買菜，但因為前一晚吃了，有助眠成分的感冒藥，疑似精神不濟才造成車禍，新北市蘆洲分局交通組警務員林右旻說：「該小客貨因不明原因失控，以致UBIKE歸還站部分受損，及超商玻璃門碎裂，小客貨後座傷者一名，送往市立三重醫院就醫。」整起事故只有，後座乘客駕駛的爸爸，頭部擦挫傷送醫，沒有其他人員受傷，對此超商有回應，櫃檯人員都平安，目前會盡速修復盡速營業，但突然車輛撞車商，著實讓附近民眾嚇得不輕。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
愛玩車／TNCAP第二版登場 評等更嚴苛更在地
愛玩車／TNCAP第二版登場 評等更嚴苛更在地EBC東森新聞 ・ 1 天前
2026台北車展參展名單揭曉！Honda Prelude與ZR-V將現身，這些「品牌」恐缺席
台北市汽車代理商業同業公會主辦的「2026台北新車暨新能源車大展」(以下簡稱2026台北車展)，將於今年12月31日正式登場，預計將展出到明年1月4 日。隨著開幕時間開始倒數，主辦單位也公布了本屆台北車展的參展品牌，雖然有回歸台灣市場的Alfa Romeo，但名單中似乎少了Audi、Ford、Ineos、Kia、MG、M-Benz、Opel、Skoda、Subaru、Volkswagen，超跑豪車品牌如Bentley、Ferrari、Lamborghini、McLaren同樣將缺席這場年度車壇盛會。地球黃金線 ・ 1 天前