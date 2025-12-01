坦承南非「受中共影響」對台灣施壓…吳志中指「我國努力維持現狀」但狀況確實較以前不好…無奈「外交危機非台灣挑起」：每次都在有限資源下被動接戰

南非去年（2024）去年10月起，兩度致函要求台灣駐處遷離首都，更透過南非外交部官網以及政府公報降等、更名駐處為台北商務辦事處；今年底我國又收到南非方就1997年雙邊關係協議提出新版本，並要求協商。對此，外交部政務次長吳志中今（1日）於電台節目《新聞放鞭炮》坦承，南非是因為受到中共影響，才對台灣進行施壓。

美國對等關稅及《非洲成長暨機會法案》（AGOA）今年9月30日截止後，對全球貿易產生影響，南非適用關稅30%、印度及巴西50%不等。為此美國參議員甘迺迪（John Kennedy）針對AGOA提出延長方案，但「將南非排除在外」。

廣告 廣告

對此，吳志中直言，「原因就是因為南非太親中了」。對於南非對我國進行施壓，如今遭到美國制裁，節目主持人詢問，「這算是我們的勝利嗎？」吳志中回應，「走到今天這一步，沒有任何一個國家是勝利的，包括中國也是」。

吳志中說道，目前台灣駐處尚未遷離南非行政首都普利托利亞（Pretoria），但是遭到施壓，「我們現在就是努力維持現狀，但跟以前比起來，台灣與南非之間的關係確實是比較不好」。他直言，「南非是自己決定往中國靠攏，有時候真的很無奈，很多時候台灣的外交危機其實都不是自己挑起來的，都是中國威脅其他國家，這些遭威脅的國家再來對台灣不好」。

不過，吳志中提到，其實很多南非的人對這些事情，也都覺得「怎麼會這樣」。吳志中坦言，像這種事情在外交部時常發生，常常要去處理，

吳志中提及，2000年台灣外交預算為250億元新台幣，後來前總統陳水扁執政，將外交預算提高至300億元（今年一樣為300億元），「2000年，中國的外交預算跟我們一樣，是250億元新台幣；但今年，中國的外交預算變成4000億元新台幣」。吳志中說，「中國的資源非常多，台灣的外交人員都是在有限資源下，『被動』接戰，我們從未主動挑釁中國」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

更多放言報導

蕭美琴驚喜訪歐外交突破！吳志中揭秘辛！謝志偉：「不來太可惜了」、林佳龍回試試看、賴總統定調：「那就全力以赴吧」

自民黨總裁石破茂 今日任首相…吳志中：台日關係將更好！盼日持續支持台加入CPTPP