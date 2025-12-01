坦承南非「受中共影響」對台灣施壓…吳志中指「我國努力維持現狀」但狀況確實較以前不好…無奈「外交危機非台灣挑起」：每次都在有限資源下被動接戰
南非去年（2024）去年10月起，兩度致函要求台灣駐處遷離首都，更透過南非外交部官網以及政府公報降等、更名駐處為台北商務辦事處；今年底我國又收到南非方就1997年雙邊關係協議提出新版本，並要求協商。對此，外交部政務次長吳志中今（1日）於電台節目《新聞放鞭炮》坦承，南非是因為受到中共影響，才對台灣進行施壓。
美國對等關稅及《非洲成長暨機會法案》（AGOA）今年9月30日截止後，對全球貿易產生影響，南非適用關稅30%、印度及巴西50%不等。為此美國參議員甘迺迪（John Kennedy）針對AGOA提出延長方案，但「將南非排除在外」。
對此，吳志中直言，「原因就是因為南非太親中了」。對於南非對我國進行施壓，如今遭到美國制裁，節目主持人詢問，「這算是我們的勝利嗎？」吳志中回應，「走到今天這一步，沒有任何一個國家是勝利的，包括中國也是」。
吳志中說道，目前台灣駐處尚未遷離南非行政首都普利托利亞（Pretoria），但是遭到施壓，「我們現在就是努力維持現狀，但跟以前比起來，台灣與南非之間的關係確實是比較不好」。他直言，「南非是自己決定往中國靠攏，有時候真的很無奈，很多時候台灣的外交危機其實都不是自己挑起來的，都是中國威脅其他國家，這些遭威脅的國家再來對台灣不好」。
不過，吳志中提到，其實很多南非的人對這些事情，也都覺得「怎麼會這樣」。吳志中坦言，像這種事情在外交部時常發生，常常要去處理，
吳志中提及，2000年台灣外交預算為250億元新台幣，後來前總統陳水扁執政，將外交預算提高至300億元（今年一樣為300億元），「2000年，中國的外交預算跟我們一樣，是250億元新台幣；但今年，中國的外交預算變成4000億元新台幣」。吳志中說，「中國的資源非常多，台灣的外交人員都是在有限資源下，『被動』接戰，我們從未主動挑釁中國」。
（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）
更多放言報導
蕭美琴驚喜訪歐外交突破！吳志中揭秘辛！謝志偉：「不來太可惜了」、林佳龍回試試看、賴總統定調：「那就全力以赴吧」
自民黨總裁石破茂 今日任首相…吳志中：台日關係將更好！盼日持續支持台加入CPTPP
其他人也在看
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台
總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......風傳媒 ・ 13 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 1 小時前
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 2 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
從最強變最弱？林岱樺民調落後 媒體人：支持者流向牽動選情
《上報》29日公布高雄市長最新對比式民調顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，賴瑞隆以50.4%領先柯志恩23.1%，許智傑以50%領先柯志恩23.7%，林岱樺以43.3%領先柯志恩19.6%。媒體人羅旺哲指出，許智傑、賴瑞隆、邱議瑩三人表現強勁，但林岱樺明顯落後，她的支持者最終流向何處將成為選戰關鍵。中天新聞網 ・ 1 天前
王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼
綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。中天新聞網 ・ 1 天前
解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖
賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。中時新聞網 ・ 1 天前
國民黨將正式提名鍾東錦爭取連任！鄭麗文：英雄不怕出身低
2026年地方大選將至，國民黨主席鄭麗文今（29日）被問到苗栗縣長鍾東錦爭取連任一事時，她表示，鍾東錦已恢復黨籍，且執政成績也是有目共睹，並指「英雄不怕出身低」，他是一個勵志故事，國民黨將會正式提名鍾東錦繼續連任。中天新聞網 ・ 1 天前
他們當年跑去支持李全教！林俊憲：賴清德怎麼放心台南交給陳亭妃郭信良
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南立委林俊憲、陳亭妃表態爭取2026黨內提名參選台南市長，林俊憲近日受訪砲火全開，不但重提當年台南市議長選舉跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
江啟臣民調大贏何欣純18.9％？他爆仍有隱憂
[NOWnews今日新聞]《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達1...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
喊「接棒陳其邁」！邱議瑩首場造勢 蘇貞昌、陳水扁讚聲
民進黨高雄市長初選戰火四起！立委邱議瑩昨舉辦首場大型造勢，喊話「準備好接棒陳其邁」，邀蘇貞昌、陳水扁力挺，現場喊出突破4萬人。最新民調更顯示，邱議瑩領先其他3位同黨對手，支持度更是國民黨柯志恩的2倍之多，引發國民黨質疑「民調數字加錯」，民調單位隨後澄清尚有其他分類數據。面對民調領先，邱議瑩強調要持續努力，奮力向前衝！TVBS新聞網 ・ 17 小時前
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
挺賴清德增國防預算！王世堅指國情報告應談國家困境：若為1.25兆那不必
總統賴清德提出8年1.25兆的國防特別預算，在野黨則認為應該邀請賴清德到立法院進行國情報告。對此，民進黨立委王世堅1.25兆國防特別預算是合乎情理，他認為不必為了1.25兆到立法院國情報告，但可以邀請賴清德說明現在國家面臨的困境，這可能更恰當。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴清德提「2027武統」 黃國昌轟：製造恐慌
[NOWnews今日新聞]總統賴清德周三（26日）在總統府召開臨時記者會，宣布明年起將編列1.25兆元國防特別預算，並指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，事後雖修改臉書文章為「以2027年完成武...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖
國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。中時新聞網 ・ 8 小時前
提7點國防「男女都服役2年」 北市議員侯漢廷嗆：誰反對就是中共同路人
總統賴清德宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。國民黨台北市議員侯漢廷提出7項「強化國防」規劃，駁斥自己是「中共同路人」，認為應該從明年起延長兵役至2年，且男女皆須服役，直言「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李有宜退黨！謝立功喊話黃國昌「不要忘了故人」：金門也可以推人選
曾參選新北三蘆立委的民眾黨發言人李有宜昨（12月30日）宣布辭去發言人等職務並退黨，傳出這與民眾黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1）日直言，如果他是李有宜，一定也不舒服，必須顧及默默耕耘的人感受。「千萬不要忘了故人」，謝立功提及金門縣長陳福海，嘆永遠只記得新竹市執政，金門也是執政縣市，也可以推出自己的人選。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
王世堅表態挺總統了！支持國情報告：1.25兆國防預算合乎情理
即時中心／高睿鴻報導面對中國武力威脅、以及迫在眉睫的武統壓力，總統賴清德近日震撼表態，提出政府有意擬定400億美元（約台幣1.26兆）特別預算，用來強化我國國防。雖然此舉獲得大量民眾支持，卻也掀起政治風暴，尤其在野黨不斷提出質疑、甚至反對意見，並要求總統，先為此前來國會專案報告。民進黨立委王世堅今（29）談及此事時，直言賴的想法合乎情理、意料之中；並且，也支持總統進一步說明，國家當前面對的困境。民視 ・ 1 天前
內幕／黨中央下軍令狀速推3修法 藍委憂衝擊2026選情
國民黨副主席兼秘書長李乾龍本周四（27日）受邀與國民黨立法院黨團餐敘，討論話題除觸及黨中央財務、2026選務，更一度圍繞國會修法議題，本刊掌握，李表達黨中央關注《總統副總統選舉罷免法》連署涉賄罰則、助理費除罪、《黨產條例》排除適用救國團等議案，盼黨團加把勁，在下會期完成修法，由於相關修法極具政治意涵，且踩個案修法紅線，明年適逢選舉年，引發藍委焦慮衝擊選情。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
國民黨拋「一國兩區」與修改《國籍法》 民進黨中國部：就是為中共鋪路
民進黨中國部今（30）日指出，具有中國籍配偶身分的國民黨中常委何鷹鷺，退黨前拋出的關鍵質問——「中國人是中華民國，還是中華人民共和國？」一語道破國民黨長年在兩岸議題上的核心矛盾。國民黨口中高喊「中華民國」，實際政策邏輯卻全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是政治詐術。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前