坦承收賄數百萬！台南前消防局長李明峯遭押抗告 高分院駁回

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

台南市前消防局長李明峯，因與女性友人楊姓消防設備業者涉犯《貪污治罪條例》收受賄賂罪，在去（2025）年12月24日遭到檢方傳喚，並經漏夜複訊後，25日遭到羈押禁見，對此李明峯提起抗告，不過台南高分院法官認定李明峯犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及勾串證人之虞，故於今（2）日裁定抗告駁回，且不得再抗告。

台南市前消防局長李明峯。（圖／台南市政府提供）

台南高分院也認為，李明峯在檢察官訊問初期，曾否認收受相關款項，直到檢方檢附卷證聲請羈押後，才大致坦認犯行，顯示其有心存僥倖、避重就輕之傾向。

廣告 廣告

李明峯在原審法官訊問時，已坦承涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款「對於職務上之行為收受賄賂罪」的相關犯罪事實，台南高分院認為該罪法定刑為7年以上有期徒刑，得併科6千萬元以下罰金，屬5年以上重罪，且李明峯擔任消防局長長達15年，涉收賄金額達數百萬元，具相當資力可供逃亡使用，存在逃避重罪追訴之高度可能。

此外，李明峯供稱因曾在中央政府服務，擔心遭監聽，即改以他人提供的行動電話聯繫，顯示其在案發時即已有防免偵查的具體作為，而檢察官訊問其與相關人士之聯繫方式時，李明峯僅提及行動電話、LINE等通訊軟體，卻刻意未提及WhatsApp等聯繫管道，法院認為其辯稱並非故意刪除通訊內容，尚難採信。

台南高分院指出，本案不法款項來源、捐贈者身分及犯罪細節仍待釐清，相關證人尚未完成傳喚，李明峯也自承可決定是否接受捐贈，並指示捐贈者與特定公司接洽，顯示其對相關證人身分具有高度掌握，若准予交保或其他替代處分，極易發生滅證、串證情形，因此認為仍有羈押並禁止接見通信的必要，抗告無理由，應予駁回，且不得再抗告。

更多FTNN新聞網報導

涉收賄300萬！台南前消防局長李明峯、女友人裁准收押禁見 理由曝光

嫌鄰居太吵竟怒轟霰彈槍！嘉義78歲老農殺人案二審定讞 判14年6月徒刑

台中清潔隊爆集體涉貪！9人「私運廢棄物」3年收賄282萬 檢方起訴24人

