坦承沒收到邱澤、許瑋甯婚禮喜帖 張鈞甯仍送上祝福

張鈞甯沒有收到邱澤婚禮喜帖。（時藝多媒體提供）

邱澤和許瑋甯上週才舉行浪漫婚禮，演藝圈眾多好友參加，不過在許瑋甯之前，邱澤曾短暫追求過張鈞甯，今（4日）張鈞甯出席活動，坦承沒有收到喜帖，但表示祝福。

張鈞甯今日因擔任國立歷史博物館「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆」聲音導覽員出席記者會，被問及是否有關心邱澤婚禮，張鈞甯顧左右而言它，說這段時間四處飛「飛到我開始懷疑人生，我覺得我自己到底職業是空姐還是演員。」坦言沒有關心婚禮也沒有收到喜帖，但表示祝福。

張鈞甯觀賞維也納美景宮來台特展名作。（時藝多媒體提供）

張鈞甯除了演員外，也是經紀公司的老闆，旗下藝人詹子萱才剛被爆耍大牌，出場要求和張鈞甯同等規格。張鈞甯則表示：「這是任何藝人都會遇到的事，我自己也碰過，所以完全理解他們的心情，有抱抱她。」

