坦承芬普尼蛋外流「有疏失」 彰化縣府將銷毀25萬顆封存蛋並懲處違失者

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

彰化縣文雅畜牧場的芬普尼蛋，在移動管制解除的空窗期，出貨給台中市龍忠蛋行，引發外界譁然。彰化縣政府今（17）日表示，「解除移動管制」是因為動防所採樣送驗結果「未驗出」，依照動物用藥品管理法解除管制，但有關執行程序確有未完備與疏失之處，將進行檢討與懲處有關違失人員，並加強橫向溝通。

動防所長董孟治表示，文雅畜牧場啟動移動管制是在11月5日下午4點，接獲衛生局來文，得知文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼超標，縣府在當天下午5點通知畜主進行移動管制，隔天並稽查採樣送檢。至於，解除移動管制的原因，則是11月7日接獲「未驗出」的報告，才會依照照動物用藥品管理法規定，在11月8日下午3點許解除管制。

至於為何流入台中？動防所強調，是畜主在11月9日售出，但依照畜禽用藥監測陽性案件申請複驗規定，畜主必須取得解除移動管制之證明書文件才可上市，畜主是否有違反規定，則由檢調釐清責任，未來移動管制通知，改以文書通知為主，不再以電話通知。

農業處長郭至善表示，目前封存雞蛋已被列為證物，該批雞蛋業經檢察官同意可以進行銷毁工作，銷毁前須需進行採樣流程，每日採樣保存，以備日後查驗。他補充，縣府將在接獲銷毀公文後，立即進行約25萬顆封存蛋的銷毀工作；銷毁過程會有檢調及農政單位共同清點數量並押運監督銷毁。

郭至善強調，本次芬普尼蛋事件，有關抽驗流程、移動管制及解除移動管制相關行政程序執行未完備及疏失部分，將依相關規定或法規檢討並懲處有關違失人員。

另外，衛福部長石崇良今日進一步證實，本周會針對市面販售的雞蛋加強擴大抽驗，抽驗將採取風險分層的方式，主要針對跟文雅畜牧場同樣屬於「編號C」籠飼雞蛋為主要查核對象，會依據畜牧場過去的紀錄跟飼養的密度，由衛福部跟農政單位合作，依不同縣市的風險程度，再設定採樣方式跟件數，過程將會滾動式修正。

照片來源：彰化縣政府提供

【文章轉載請註明出處】