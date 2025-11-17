坦承芬普尼蛋外流「有疏失」 彰化縣府將銷毀25萬顆封存蛋並懲處違失者
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
彰化縣文雅畜牧場的芬普尼蛋，在移動管制解除的空窗期，出貨給台中市龍忠蛋行，引發外界譁然。彰化縣政府今（17）日表示，「解除移動管制」是因為動防所採樣送驗結果「未驗出」，依照動物用藥品管理法解除管制，但有關執行程序確有未完備與疏失之處，將進行檢討與懲處有關違失人員，並加強橫向溝通。
動防所長董孟治表示，文雅畜牧場啟動移動管制是在11月5日下午4點，接獲衛生局來文，得知文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼超標，縣府在當天下午5點通知畜主進行移動管制，隔天並稽查採樣送檢。至於，解除移動管制的原因，則是11月7日接獲「未驗出」的報告，才會依照照動物用藥品管理法規定，在11月8日下午3點許解除管制。
至於為何流入台中？動防所強調，是畜主在11月9日售出，但依照畜禽用藥監測陽性案件申請複驗規定，畜主必須取得解除移動管制之證明書文件才可上市，畜主是否有違反規定，則由檢調釐清責任，未來移動管制通知，改以文書通知為主，不再以電話通知。
農業處長郭至善表示，目前封存雞蛋已被列為證物，該批雞蛋業經檢察官同意可以進行銷毁工作，銷毁前須需進行採樣流程，每日採樣保存，以備日後查驗。他補充，縣府將在接獲銷毀公文後，立即進行約25萬顆封存蛋的銷毀工作；銷毁過程會有檢調及農政單位共同清點數量並押運監督銷毁。
郭至善強調，本次芬普尼蛋事件，有關抽驗流程、移動管制及解除移動管制相關行政程序執行未完備及疏失部分，將依相關規定或法規檢討並懲處有關違失人員。
另外，衛福部長石崇良今日進一步證實，本周會針對市面販售的雞蛋加強擴大抽驗，抽驗將採取風險分層的方式，主要針對跟文雅畜牧場同樣屬於「編號C」籠飼雞蛋為主要查核對象，會依據畜牧場過去的紀錄跟飼養的密度，由衛福部跟農政單位合作，依不同縣市的風險程度，再設定採樣方式跟件數，過程將會滾動式修正。
照片來源：彰化縣政府提供
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
邱俐俐肯定CRC精神融入展演活動 余文忠：與縣府合作提高保障兒少權利
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
縣府螺絲鬆了？彰化4萬顆芬普尼蛋私外流台中已吃下肚 王惠美6字回應
彰化縣文雅畜牧場被驗出雞蛋含有芬普尼超標，畜牧場遭管制，不料日前又被查出有4萬顆毒蛋外流台中，其中3萬顆恐怕已被民眾吃下肚，引發外界質疑彰化縣政螺絲鬆了。對此，縣長王惠美表示「我們統一處理」。縣府回應，管制的雞蛋取得檢調同意後，全數進行銷毀。畜牧場一度解除移動管制，但不代表可以把雞蛋移出，目前全案已由彰化檢調接手調查。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
3.24萬顆芬普尼蛋售出 台中蛋行嘆也是受害者...接受退貨
彰化縣文雅畜牧場雞蛋11月4號被驗出芬普尼超標，5號起進行雞蛋移動管制，但該案例場卻在9號把4萬顆雞蛋賣給台中龍忠蛋行，其中3.24萬顆已全數賣完。彰化縣政府表示，這批雞蛋是11月6日畜牧場生產的蛋，台視新聞網 ・ 1 天前
認了毒蛋封存令2天空窗期！彰化將銷毀毒蛋
[NOWnews今日新聞]彰化縣文雅畜牧場發生芬普尼毒蛋事件，全場移動管制後竟被台中市發現，有4萬顆被運至梧棲區龍忠蛋行銷售，且芬普尼超標更嚴重，衛福部長石崇良為此大怒。彰化縣政府今天公布「文雅畜牧場...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
台中梧棲蛋行賣芬普尼蛋 網友憤貼「賣毒蛋」標籤
彰化縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標列移動管制，台中市梧棲區的「龍忠蛋行」9日曾進貨，蛋行老闆說，畜牧場稱檢驗合格才去載蛋，但有民眾今天去店退貨卻撲空，網友氣憤將蛋行標示為「賣毒蛋」。彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，5日起遭移動管制，台中市食安處查獲梧棲區「龍忠蛋行」9日曾向文雅畜牧場進貨4000台斤，14自由時報 ・ 1 天前
台中梧棲區龍忠蛋行雞蛋遭驗出芬普尼 (圖)
台中市食安處稽查在梧棲區龍忠蛋行查獲來自文雅畜牧場的籃蛋含芬普尼代謝物超標，要求立刻下架。中央社 ・ 1 天前
芬普尼蛋3240台斤流入台中 龍忠蛋行：現在蛋都安全 換蛋、退款都可以
彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，台中市龍忠蛋品行被發現9日曾進貨雞蛋4000台斤，已有3240台斤已流入市面。有民眾昨天（16日）要退蛋撲空，蛋行老闆今天表示，昨天是周日，有許多事情要處理，強調現在的蛋都是安全的，今天開店，要換蛋、退款都可以。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
畜牧場未收公文就出貨 毒蛋3.2萬顆流入市面
中部中心 ／中部綜合報導台中市食安處10日前往梧棲區蛋行稽查，竟然又檢出芬普尼超標，但外界質疑，彰化的畜牧場不是有移動管制嗎？怎沒又有但賣到台中？原來11月7日送中央複驗結果零檢出，11月8日動防所，口頭告知畜牧場解除移動管制。而業者私自出貨，隔天，梧棲蛋行就來載蛋，導致4萬顆毒蛋，有約3.2萬顆流入市面。民視 ・ 5 小時前
一分鐘報天氣 / 週二 (11/18) 東北季風挾帶冷空氣南下影響，迎風面北部東部留意降雨，北部低溫可達15-16度
明天天氣如何？ 本週天氣大多持續受到東北季風影響，迎風面北部東北部維持較陰沉且易有降雨的型態，尤其週二水氣偏多的環境下，須留意大雨發生的可能，降雨時能見度較差且路面濕滑，請注意行車安全。預測白天高溫普遍約為18至23度，夜晚清晨低溫約為16至19度，整日氣溫偏涼；中南部受影響的程度較小，預測普遍可維持晴時多雲較穩定的天氣，雖山區有短暫陣雨機會，但降雨影響程度都偏小；白天高溫略降約23至29度，週三高溫相對為本週最低；夜晚清晨低溫約16至22度，日夜溫差變化較大，早出晚歸建議採洋蔥式穿搭，以免著涼。 季風持續影響下，北部至東北部陰雨的天氣型態須至週末東北季風減弱後，才有明顯的放晴機會。另近日沿海風浪偏大且陣風增強，岸邊亦可能有長浪發生，前往海邊或水域活動請評估自身能力，注意安全。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 2 小時前
彰化4萬顆毒蛋流向！中市35家下游名單曝 海線知名行旅、小吃店全中
彰化文雅畜牧場出產的雞蛋，11月4日被檢驗出農藥「芬普尼」超標，15萬顆蛋流入市面全面下架回收，依法進行移動管制、禁止出貨。不料台中市食品藥物安全處10日竟在「龍忠蛋行」驗到文雅畜牧場違法出貨的4萬顆蛋。對此，台中市民進黨團上午在議會質詢砲聲隆隆，要求衛生局長公布35家下游名單，議員陳俞融強烈要求「10分鐘後要有答案」，追問之下衛生局長曾梓展隨即公布35家下游名單。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
快訊／芬普尼毒蛋把關現漏洞！彰化縣府認錯將懲處追究相關人員
台中市「龍忠蛋行」10 日遭抽驗發現其產品含有源自彰化文雅畜牧場的芬普尼殘留雞蛋，已經驗出毒蛋為何還流出？究竟問題蛋是畜牧場在移動管制期間非法私自出貨，還是因 8 日解除管制後，蛋農誤認能恢復販售而流入市場？彰化地檢署表示，將再次傳喚畜牧場負責人及相關人員，而縣府則承諾將全面檢討程序並追究相關責任。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
中共通緝沈伯洋！賴再籲韓三思 黃國昌回應了
即時中心／顏一軒、李美妍報導中共當局日前揚言要對綠委沈伯洋啟動全球抓捕，身兼民進黨主席的總統賴清德，公開喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，卻遭韓反譏先以黨主席的身分廢除「台獨綱領」，賴總統今（17）日再度期盼韓院長三思，不應替侵略者找藉口。對此，民眾黨主席黃國昌稍早回應，賴總統除了請韓院長幫忙以外，到底採取什麼具體作為與措施？民視 ・ 2 小時前
芬普尼蛋又流出！私賣或誤出貨 檢將再傳畜牧場業者
台中市「龍忠蛋行」十日被抽驗出源自文雅畜牧場含芬普尼雞蛋，到底是畜牧場非法私自出貨，或是八日解除移動管制蛋農誤將雞蛋再出...聯合新聞網 ・ 12 小時前
小草遊行挺館長！想揪柯文哲、黃國昌遭狠酸
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢近日遭3名資深員工接連爆料，指控他涉及性騷擾及多項不當行為，而館長已開直播強調指控內容全屬不實。對此，網路上有支持者發起「1206凱達格蘭大道挺館長大遊行」...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
矢志要讓藍天變綠地 陳素月宣布參選彰化縣長 力拚民進黨勝選
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】民進黨立委陳素月今（15）日在員林服務處前舉行造勢感恩會，正式宣布參 […]觀傳媒 ・ 1 天前
前官員籲 推動老舊雞場轉型
彰化文雅畜牧場產出蛋品遭衛福部驗出農藥芬普尼殘留超標，後續更查出「疑蛋農違規用於雞身上驅蟲」，外界質疑並非個案，不能只靠衛福部事後追查，農業部須從源頭掌握蛋雞場狀況。前農委會副主委黃金城認為，應針對老舊傳統蛋雞場推動轉型，且「老中青雞隻」混養模式也需改善，落實生物安全防治。中時新聞網 ・ 14 小時前
海委會「海洋無障礙」計畫再進化 無障礙親海體驗活動
【記者 王雯玲／高雄 報導】海洋委員會與水中運動協會今（16）日上午於高雄彌陀漁港海岸光廊舉辦「勇敢逐浪、無礙台灣好報 ・ 23 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 3 小時前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 1 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前