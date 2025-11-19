坦承花360萬閃兵！交付方式、地點 王大陸全說了

王大陸交代360萬元來龍去脈。（圖／記者游承霖攝影）

藝人王大陸涉嫌花費360萬元找上「閃兵集團」主嫌陳志明，企圖利用偽造體檢報告閃兵，最終因陳志明已入獄服刑，無法協助逃兵，導致王大陸不僅成了冤大頭，依舊要服替代役，還被查出不會開特斯拉車門毆打計程車司機等案外案；新北地院今天（18日）傳喚王大陸首度開庭時，王大陸當庭明確交代360萬元的來龍去脈。

據悉，王大陸今天（18日）上午9時15分，身穿白色T恤、黑外套、牛仔褲，戴鴨舌帽、口罩，在2名律師陪同下來到新北地院，面對現場大批媒體，低頭不發一語。

廣告 廣告

王大陸除坦承犯行外，更向法官明確交代360萬元的來龍去脈，王大陸說，首度與陳志明碰面時，便於國父紀念館附近，交付給對方30萬元，後來陳志明要求加碼到100萬元，因此便在仁愛路住處，補給對方70萬元。

王大陸接著說，後來陳志明又向他要求分別交付150萬元與66萬元，經雙方洽談後，打折成2百萬，因此於仁愛路住處交付2百萬給對方，最後在去年12月份，匯款60萬元給對方，因此總共給出360萬元。

更多東森新聞報導

快訊／濃煙竄天！台中發生火燒山 警消急救援

前男友偷吃人妻！還傳裸照挑釁新婚夫：她功夫厲害

新／兒接到電話「你媽死了」嚇壞急報案 遺體找到了



更多熱門影音：

王大陸說要跟大眾道歉卻沒做到 記者怒了!!法官建議輕判原因曝光

周杰倫社群連續發文爆炸「有點受夠了」 新歌壓力大曬滿地電線喊煩躁

胡瓜《大集合》「襲胸籃籃」遭砲轟！網怒批「低級遊戲」製作單位急道歉滅火