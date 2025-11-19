坦承花360萬閃兵！交付方式、地點 王大陸全說了
藝人王大陸涉嫌花費360萬元找上「閃兵集團」主嫌陳志明，企圖利用偽造體檢報告閃兵，最終因陳志明已入獄服刑，無法協助逃兵，導致王大陸不僅成了冤大頭，依舊要服替代役，還被查出不會開特斯拉車門毆打計程車司機等案外案；新北地院今天（18日）傳喚王大陸首度開庭時，王大陸當庭明確交代360萬元的來龍去脈。
據悉，王大陸今天（18日）上午9時15分，身穿白色T恤、黑外套、牛仔褲，戴鴨舌帽、口罩，在2名律師陪同下來到新北地院，面對現場大批媒體，低頭不發一語。
王大陸除坦承犯行外，更向法官明確交代360萬元的來龍去脈，王大陸說，首度與陳志明碰面時，便於國父紀念館附近，交付給對方30萬元，後來陳志明要求加碼到100萬元，因此便在仁愛路住處，補給對方70萬元。
王大陸接著說，後來陳志明又向他要求分別交付150萬元與66萬元，經雙方洽談後，打折成2百萬，因此於仁愛路住處交付2百萬給對方，最後在去年12月份，匯款60萬元給對方，因此總共給出360萬元。
更多東森新聞報導
快訊／濃煙竄天！台中發生火燒山 警消急救援
前男友偷吃人妻！還傳裸照挑釁新婚夫：她功夫厲害
新／兒接到電話「你媽死了」嚇壞急報案 遺體找到了
更多熱門影音：
王大陸說要跟大眾道歉卻沒做到 記者怒了!!法官建議輕判原因曝光
周杰倫社群連續發文爆炸「有點受夠了」 新歌壓力大曬滿地電線喊煩躁
胡瓜《大集合》「襲胸籃籃」遭砲轟！網怒批「低級遊戲」製作單位急道歉滅火
其他人也在看
閃兵案認罪！王大陸曝分5次繳360萬 價差百萬兜不攏？
藝人王大陸首度因閃兵案出庭！今(18)日上午抵達新北地院，穿著一身樸素。王大陸在庭上認罪，並且兩度鞠躬致歉，針對閃兵價碼、交錢等細節，鉅細靡遺。王大陸說一再被陳姓主嫌要錢，幾次下來共付了360萬，和陳...華視 ・ 16 小時前
有富建設董事長洪村騫當「白手套關說升等」！前調查官收500萬吃案 最高法院判12年定讞
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導潤寅集團386億詐貸案延燒多年，竟在偵辦過程中爆出「案外案」。調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃，被指控收受潤寅集團50...FTNN新聞網 ・ 1 天前
凱思錢進黃國昌／質詢臺雅案爆拿錢辦事 黃國昌列貪汙案被告
本刊日前踢爆民眾黨主席黃國昌利用立委身份質詢臺雅集團創辦人沈裕雄遭詐50億元案，凱思國際卻收受到沈裕雄之子沈淳浤200萬元，民眾向台北地檢署匿名告發黃涉貪汙罪，檢方已分他字案將黃國昌列為貪汙罪被告，近日將傳喚黃國昌到案說明。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
快訊／藝人逃兵案今開庭 最盤閃兵王大陸現身不發一語
檢警今年2月首度揭發藝人王大陸涉入閃兵案，隨後追查出主嫌陳志明透過偽造病歷、體檢資料協助多名藝人逃避兵役。新北地檢署6月首波偵結時，依妨害兵役治罪條例與刑法偽造文書罪，起訴陳志明、王大陸等28人。其中王大陸砸360萬元閃兵，雖未成功仍服役，檢方認定他涉犯偽造文書罪，預定今天開庭時會求刑1年。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王大陸庭上細說給付360萬詳情 反駁閃兵首腦指控僅收到260萬
新北地院審理藝人閃兵案，之前召開準備程序庭時傳喚在押的閃兵集團首腦陳志明，當時陳志明雖認罪，但稱王大陸僅給他260萬元，沒有外傳的360萬元那麼多。對此，王大陸今天（18日）在開庭時向法官表示，前後總共給付陳志明共360萬元，其中300萬都是付給陳志明現金，後來又要求還要給60萬，這部分是用匯款的，所以陳志明總共收了他360萬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
閃兵案 王大陸出庭（3） (圖)
新北地方法院18日針對閃兵案再開庭，傳喚藝人王大陸出庭應訊。他穿著黑外套、戴口罩低調出庭。中央社 ・ 1 天前
陳景容「巴黎/澎湖創作選集」澎湖發表會 明中午開放座位線上報名
「畫家陳景容的思念之心創作發表會」定於12月13日下午1時30分，在澎湖生活博物館演講廳舉辦，線上報名系統將於11月19日中午12時起開放報名。此次發表會是陳景容教授師生自2024年至2025年間在澎湖花宅及巴黎創作中精選64幅珍貴作品，編輯成2026明信片盒卡，以中、英、法3種語言傳達新年祝福。自由時報 ・ 1 天前
終結資源浪費！英綠色技術淘金電廢 剛果鈷鏈重塑供需
全球電子廢棄物危機日益嚴峻，每年有超過1000億美元的關鍵戰略金屬被丟棄。為了改變這種高浪費的回收現狀，英國一家新創公司採用化學「低共熔溶劑」技術，提供綠色、高效的回收解方。然而，面對全球對稀有金屬資源的爆炸性需求，剛果等天然產區的供應仍是不可或缺。當地非正規採集引發倫理爭議，促使國家機構EGC介入，淨化供應鏈並改善基層礦工待遇。TVBS新聞網 ・ 1 天前
王大陸認罪了！庭訊僅11分鐘結束 盼緩刑或易科罰金
藝人王大陸涉入閃兵案，新北地院今（18）日首度開庭，王大陸身穿黑衣、戴口罩撐傘低調和律師現身法院，面對媒體詢問時不發一語。庭訊過程中，王大陸當庭認罪，並希望法官判處易科罰金或緩刑，整個庭訊僅進行11分鐘就結束。中天新聞網 ・ 1 天前
莊瑞雄、陳瑩助攻東體棒球場 3438萬重建經費有了
今年8月楊柳颱風造成台東體中棒球場多處嚴重毀損、訓練被迫全面中斷。莊瑞雄與立委陳瑩立即率同時任體育署長鄭世忠、行政院東部辦公室副執行長許文獻、台東縣議員簡維國、副議長林琮翰秘書、棒球委員會副主委方穎豐、台東市民代表王泰捷等人，前往實地勘災，並要求中央以專案方式啟動重建。經校方完成計畫提報後，教育部已自由時報 ・ 1 天前
川普在麥當勞特許經營商活動宣傳經濟政績，抨擊民主黨留通膨包袱
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，美國總統川普表示，儘管面臨新的政治阻力，但政府仍在努力降低物價，並反駁了民主黨人對他徵收關稅導致物價高漲的批評。川普週一在向麥當勞特許經營商發表講話時，大力宣傳了他的經濟政策，聲稱這些政策已吸引了數兆美元的新投資，推動了私營領域的就業成長，並舒緩了嚴重的通貨膨脹，而通膨是其前任留下的政治包袱。川普在活動上表示，他要特別感謝麥當勞，降低了最受歡迎產品的價格，並重新推出了超值套餐。他聽說麥當勞正在重新致力於提供美國人真正熟悉和喜愛的平價選擇，所有我們喜歡的產品。他還聽說麥當勞在降低美國物價方面發揮了非常重要的作用。不過，這次講話也凸顯了川普面臨的挑戰，他需要說服選民政府在解決多年來的高物價問題上取得了進展，儘管他試圖維持關稅政策。財訊快報 ・ 1 天前
王大陸豪砸360萬閃兵失敗！今包緊緊首出庭
新北地方法院今就閃兵案，首度傳喚王大陸。他被指花費高達360萬元委託人頭操作，卻仍沒有順利閃兵成功，被外界形容成「最慘冤大頭」。由於與個資查詢案同時受到檢警調查，也讓他成輿論焦點。今天（18日）上午，中廣新聞網 ・ 1 天前
王大陸出庭稱無知犯錯 鞠躬認罪盼從輕量刑
（中央社記者曹亞沿新北18日電）藝人閃兵案持續延燒，王大陸雖未完成逃兵犯行，但涉偽造文書罪遭檢方求刑1年。新北地方法院今天開庭，王大陸當庭稱無知犯錯，全數認罪並起立鞠躬，律師盼法官從輕量刑。中央社 ・ 1 天前
王大陸閃兵案首度出庭 檢依偽造文書求刑1年
藝人王大陸爆發閃兵案後，遭檢方求刑1年，今早將首度出庭。檢警大動作共發動3波掃蕩，拘提陳柏霖、修杰楷等知名男星，檢方更對5名藝人具體求刑2年8個月，至於首波被起訴的王大陸還沒被求刑，而因王大陸尚未完成...華視 ・ 1 天前
冬季風暴發生中！鄭明典秀圖曝：高空噴流就在台灣偏北一點
「噴流」在氣象上可以說是代表底下冷、暖空氣的交界處。最強噴流就是冷、暖空氣對峙最明顯的區域，噴流下方常常是冬季風暴盛行的地方。天氣多一典 ・ 1 天前
王大陸涉閃兵出庭！認罪鞠躬道歉 花多少錢與陳志明說詞有落差
藝人王大陸2月爆找上「閃兵集團」首腦陳志明偽造體檢資料以逃避兵役，後續不少藝人遭掃蕩、起訴。王大陸今日首度為閃兵案出庭，他當庭認罪，委任律師稱其犯後頗具悔意，盼能從輕量刑。至於是花360萬或260萬元逃兵，王大陸與陳志明說詞仍有落差。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
閃兵案出庭14分鐘 王大陸認罪「兩度鞠躬道歉」
藝人王大陸首度因閃兵案出庭！今(18)日上午抵達新北地院，穿著一身樸素。他在庭上認罪，並且兩度鞠躬致歉，對檢方起訴內容無異議，開庭時間僅14分鐘。而針對閃兵價碼，王大陸說一再被陳姓主嫌要錢，幾次下來共...華視 ・ 23 小時前
夏于喬父親助富南斯吸金10億！判囚2年4月定讞 今發監執行
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人夏于喬父親夏世紘，涉嫌協助新加坡來台的富南斯集團吸金33億元，遭檢方依違反《銀行法》起訴夏父等16人涉案人士。夏父...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
離奇命案! 高雄女子身亡 同居男友竟致電死者兒女稱"你媽死了"
南部中心／綜合報導高雄發生離奇命案，一名女子不明原因死亡，而他的同居男友，不但將遺體搬上車載走，還打電話給女子兒子，跟他說〝你媽死了〞，讓他嚇壞報案，而警方循線在鳳山找到一輛黑色休旅車，死者就躺在後座，也發現毒品和針筒，且兩人都有吸毒前科，確切死因為何，警方還要釐清。警方到場發現休旅車停在路邊，車上有一名女性遺體。（圖／民視新聞）黑色休旅車停在路邊，警方在周邊拉起封鎖線，因為車內有一具女性遺體，就躺在後座。打開後車箱，裡面有幾個紙箱子和塑膠袋，警方也在車內找到了毒品和針筒，另外還有一個黑色行李箱，死者男友被警方找到時，精神狀況不佳。民眾vs.記者：「就兩台三台警察車看一台黑車這樣而已，你有看到他搬東西嗎沒。」民眾vs.記者：「這平常有人嗎沒人，這都是放車騎車就走了車都放這。」警方還在車上找到針筒和毒品，兩人都有吸毒前科。（圖／翻攝畫面）這起離奇命案發生在高雄鳳山，根據了解，死者兒子接到媽媽男友電話，表示〝你媽死了〞，讓他嚇壞報案，警方也緊急協尋，並在一個小時內找到報案人媽媽，但已明顯死亡，根據了解，死者與男友，兩人50多歲，都是毒品人口。男子發現女友死亡，居然沒有報案，而是直接將她搬上車載走，而警方循線在鳳山找到的這一台載運遺體的休旅車，懸掛紅色車牌是試乘車，究竟女子死因為何，男友又為何要將他載出門，全案依法報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，要釐清確切死因。（民視新聞綜合報導）原文出處：離奇命案！高雄女子身亡 同居男友竟致電死者兒女稱"你媽死了" 更多民視新聞報導大師兄反擊館長直播 驚揭他捐錢做善事真相「假人設」美委緊張升溫！最強航母「福特號」打擊群部署加勒比海建國高架追撞車禍釀2傷 肇事駕駛被揪毒駕上路民視影音 ・ 1 天前
保證獲利16%！夏于喬父助跨國吸金10億今發監執行 經紀人回應曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導藝人夏于喬的父親夏世紘，因協助新加坡富南斯集團在台操作龐大吸金計畫、助集團吸收資金達10億元，日前最高法院維持原判，...FTNN新聞網 ・ 19 小時前