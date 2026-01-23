坦承「60歲以上輸到慘不忍睹」 黃國昌：會花時間跟壯世代溝通

民眾黨主席黃國昌。李政龍攝



《美麗島電子報》22日公布最新「2026新北市長選舉可能人選支持度民調」，結果顯示，如果在「三腳督」局面，台北市副市長李四川支持度34.2%，民進黨立委蘇巧慧32.7%，民眾黨主席黃國昌僅15.4%。對此，黃國昌今（1/23）天坦承，自己在60歲以上民眾的支持度「真的輸到慘不忍睹」，未來他會花時間跟壯世代好好溝通，讓他們相信黃國昌是個溫暖而富有人性、值得託付的市長候選人。

行政院秘書長張惇涵今天率領中選會委員被提名人拜會民眾黨立法院黨團，黨團在會後召開記者會，有媒體問到，民調顯示，李四川跟蘇巧慧正在拉鋸戰，黃國昌卻大幅落後，會不會影響接下來布局新北的步調？黃國昌回應，不會影響他的步調，也不會影響藍白整合，對於任何民調結果，他向來的態度都一樣，尊重、繼續努力。

黃國昌指出，這次民調比較有趣的部分，即使三腳督，40歲以下的支持度最高是他，「但是60歲以上，真的輸到慘不忍睹。」

黃國昌說，很感謝《美麗島電子報》董事長吳子嘉所做的民調，讓他自己知道要努力的方向，所以2月1日卸任立委後，他一定會多花時間跟壯世代長輩好好溝通，讓他們相信黃國昌是一個溫暖富有人性、值得托付的新北市長候選人。

