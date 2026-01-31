坦言下通牒 川普估伊朗將尋談判

美伊局勢緊張，在希臘雅典，國際特赦組織活動人士和伊朗人在希臘議會大廈前手持蠟燭和標語牌，聲援伊朗人民。 （路透）

本報綜合外電報導

美國總統川普台灣時間卅一日表示，他預計伊朗會尋求談判達成協議，而非面對美國軍事行動。不過伊朗外交部長阿拉奇表示，伊朗已準備好與美國恢復核子談判，但飛彈與防禦系統絕不會成為談判議題。

綜合紐約時報與Ａｘｉｏｓ新聞網報導，川普以動武要脅，想迫使伊朗同意美方條件，包括停止核子計畫、限制彈道飛彈及終止支持哈瑪斯、真主黨等中東代理人。

另一方面，川普已下令美軍大舉陳兵波斯灣，為可能軍事打擊伊朗做準備。白宮官員表示，川普尚未做最終決定，仍願探索外交途徑解決的可行性。

據法新社和衛報報導，川普在白宮橢圓形辦公室告訴媒體「他們確實有意達成協議。」但被問到是否已給伊朗設定核子與飛彈計畫談判最後期限，川普說「沒錯，我有。」但他拒絕透露具體期限。

川普表示，現在有一支龐大的艦隊現正駛向伊朗，規模甚至比我們先前派到委內瑞拉的還要大，希望我們將達成協議。如果達成協議，那很好，談不成就看看事情會如何發展。

川普拒絕透露是否計劃重演在委內瑞拉的軍事行動。美軍本月初突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯逮捕時任總統馬杜洛。川普說「不想談任何關於我在軍事上做的事。」

伊朗外長阿拉奇表示，伊朗已準備好與美國恢復核子談判，但強調川普政府須先停止軍事攻擊威脅，伊朗也拒絕把飛彈與防禦系統列入談判議題。

阿拉奇表示，除非川普停止威脅，否則伊朗不會與美國展開直接談判，「我們既準備好談判，也準備好作戰」他同時也排除掉任何關於彈道飛彈的討論，稱這些武器對伊朗國家安全至關重要。

他說：「伊朗的飛彈與防禦系統，永遠不會成為任何談判的議題。」並表示目前沒有任何與美國官員面對面會晤的計畫。