坦言國民黨要「面對曾犯的錯」！黃國昌：我也不會幫他們講話

藍白合作加深，持續引起各界議論。民眾黨主席黃國昌3日晚間前往東吳大學演講，回應學生提問時指出，國民黨親中、過去曾犯的錯是國民黨要自己面對的，他不會幫國民黨講話。他更坦言，「更荒謬的狀況是，我竟然跟國民黨合作還給勞工五天假」。他也表示，他不是先選邊再決定要做什麼事情，而是要先決定信念與要實現的價值是什麼。

黃國昌表示，他年輕時，民進黨跟勞工站在一起、國民黨跟資本家站在一起，「更荒謬的狀況是，我竟然跟國民黨合作還給勞工五天假」。他說，要問自己一個問題：「這個政黨願意跟我合作還給勞工五天假，我該不該跟他合作？因為他是我年輕的時候曾經對抗過、抗爭過的中國國民黨，我該不該為這個事情跟他合作？」

黃國昌自問，吹哨者保護法、不法關稅罪、棄保潛逃罪等該不該跟國民黨合作？如果民進黨想起過去承諾過的價值，「我們就一起來做吧」。而立法院每一次投票全程直播，誰贊成、誰反對看得清清楚楚，「我不會幫國民黨說話，他們犯過的錯、做過的事情，他們自己要面對」。

黃國昌說，在每一個公共政策議題上就事論事是很重要的，他不是先選邊再決定要做什麼事情，要先決定信念與要實現的價值是什麼。而國民黨親中，是國民黨要去面對的事情，自己也不會幫他們講話。

