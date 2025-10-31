坦言川習會未解決所有問題 美貿易代表：對中關稅調查將繼續執行

美國總統川普與中國領導人習近平30日於韓國會面，雙方再次達成多項貿易共識，但美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)在美國時間30日受訪時表示，儘管美中兩國達成新的貿易休戰協議，但對中國的調查仍將繼續進行，報導認為，這恐為未來可能對中國加徵新的關稅打開大門。

《彭博新聞》報導，美國貿易代表葛里爾上周五啟動一項調查，目的在確認中國是否遵守了川普第一個任期內達成的有限貿易協議，當時此舉被認為是美國總統川普在與中國國家主席習近平會面前，藉此增加談判籌碼。

葛里爾30日在接受川普前經濟顧問庫洛德(Larry Kudlow)在福斯商業頻道(Fox Business)主持的節目訪問時，也提到這項調查，葛里爾表示，儘管美中領導人在峰會期間同意暫停提高關稅和擴大出口管制計畫，但調查(即貿易代表署的調查)仍在進行。

川習會並未解決所有問題

葛里爾回應庫洛德提問時，認同庫洛德的看法，並坦言「我們今天並沒有解決美中關係中的所有問題。」

報導表示，這項調查未被暫停的決定，代表若川普與習近平達成的協議告吹，川普仍可利用此作為對中國加徵新關稅的報復工具。

報導指出，美國貿易代表署(USTR)所進行的這項調查是依據《1974年貿易法》第301條執行，該條款允許總統對被認定採取不利貿易做法的國家的進口商品徵收關稅。這類調查通常需要數月甚至更長時間才能完成，但其後續措施的法律效力可能比川普先前以緊急權限單方面施加的對等關稅更具持久性。

對等關稅若在最高法院受挫則可據此作為加稅依據

川普在今年4月初對所有貿易夥伴採取的這些單方面關稅，日前已被聯邦法院裁定為違法，美國最高法院預計下週將審理政府的上訴案。若大法官最終駁回總統所謂的「對等關稅」，川普將必須依賴其他法律授權，或尋求國會支持，才能對包括中國在內的國家提高關稅。

川普第一任期與中國達成的貿易協議內容，有部分是基於北京承諾增加對美國農產品的採購，而這一議題在今年再次成為雙邊緊張的來源。根據美國玉米種植者協會與美國大豆協會委託進行的一項2024年研究指出，中國「未能履行」其在2020年至2021年間購買800億美元美國農產品的承諾。

根據美國農業部長羅林斯(Brooke Rollins)的說法，在最新達成的協議中，中國承諾在未來幾年內購買至少8700萬噸美國大豆。