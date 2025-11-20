坦言抖音「禁不了」 教育部:加強青少年教育

立委(國) 萬美玲 vs. 教育部政務次長 劉國偉:「今天在現場的，完全沒有看過小紅書的請舉手。啊啊啊，我剛剛是說我都沒有要問啦，結果你們就通通都舉手了。」

隨口問，誰沒看過小紅書，結果一票官員秒舉手，讓委員有點尷尬，不過成年人有媒體識讀能力，但小朋友，可不是這樣。

抖音、小紅書成為現代年輕人最愛社群軟體之一，但除了台灣公務機關全面禁用，現在教育部也透過學術網路，封鎖兒少不當內容網站，包括阻擋抖音76筆、小紅書25筆網址。

只是現在小朋友都有網路吃到飽，也可以和同學借熱點，只透過校園學術網路封鎖，效果不大。

教育部坦言，沒有辦法禁止抖音，只能透過教育宣導。（圖／TVBS）

立委(國) 柯志恩 vs. 教育部政務次長 劉國偉:「但是我的手機如果有吃到飽，我自己的網路上我還是可以連的到，這點公務部門或學習場域都是沒有辦法禁 (是的)。那教育部即使認為對他們的身心可能造成影響，教育部的立場目前只是告訴你用不同的方法來宣導，但是你也禁不了 (是的)，你目前就是禁不了也不打算全面禁，這個禁不禁不是在教育部。」

教育部也坦言，沒辦法管到學生手機的上網行為，只能透過教育宣導來強化。

而現在公共政策平台上，也有家長發起，設法禁止抖音、小紅書相關中國大陸APP，最終「檢核不通過」，理由是已涉及個人使用網路權益和自由限制，因此無法通過。

民眾說:「我覺得適時的制止，或是給他們看應該是有好有壞，我應該還是會讓他們看，但是看的部分可能會特別幫他們挑過。」

立委(國) 萬美玲 vs. 教育部政務次長 劉國偉:「不只是抖音不只是小紅書，其實臉書也有發生過這樣的事情，所以臉書是更大眾在使用，到底要怎麼做，我建議我建議教育部好好去想一想。」

要防社群軟體，出現青少年詐騙、危害身心健康問題，立委呼籲，別只刻意針對對岸軟體。

