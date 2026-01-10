坦言新北難推動「營養午餐免費」 蘇巧慧承諾努力去做：孩子應有相同權益

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧日前宣布，未來當上市長將推動「營養午餐全面免費」政策，遭民眾黨對手、黨主席黃國昌痛批虛偽，新北市長劉和然也批評決策太過草率。對此，蘇巧慧今（10）日表示，新北、台北跟桃園是共同生活圈，孩子應擁有同樣的權益，因此就算政策很難推動，她也會努力去做。她也呼籲在野還給新北市一個公平的財劃法。

蘇巧慧今早表示，年輕家庭很努力照顧孩子長大，市府有能力就應該減輕每個家庭的負擔。（蘇巧慧辦公室提供）

台北市長蔣萬安日前率先拋出，中小學生營養午餐免費政策，台中市、高雄市、台南市等陸續宣布跟進，僅新北市未點頭答應。新北市長侯友宜說，新北市有全國最多的學生，若實施營養午餐免費政策，大約需要46億元，能否把政策納入明年度預算，須先盤點今年整體財政狀況，並與議會充分討論後，才能適時做出調整。

蘇巧慧今早赴中和枋寮市場掃街，並接受媒體訪問。她表示，年輕家庭很努力照顧孩子長大，市府有能力就應該減輕每個家庭的負擔，盡力把資源提供給年輕的家庭，畢竟不是每個家庭都有能力請家教、讀私塾。

蘇巧慧坦言，新北市要全面營養午餐免費，當然不是容易的事，但她當市長不但要讓營養午餐全面免費，還要提升品質、精進供餐制度，她很多贊同團膳業者的意見，免費其實只是地板，不是天花板，應該討論如何讓孩子吃得更營養，這些都能一起努力。她強調，雖然新北要推動營養午餐全面免費很困難，但為了孩子的權益，他們一定會努力去做。

此外，蘇巧慧提及，藍委傅崐萁主導的《財劃法》修法，讓中央統籌分配款，新北市人均分配只剩台北市的二分之一，甚至從六都最低變全國最低，讓新北市民情何以堪，大家當然無法接受，希望立法院在野黨能給新北市一個公平的財劃法。

至於新北市府評估若推動營養午餐免費政策，每年須投入46億元，將佔用4分之1的教育經費。蘇巧慧說，新北市人口最多，孩童也最多，若未來推動營養午餐全面免費，經費確實負擔很大，但桃園市、台北市都做出這樣的政策，新北市在共同生活圈當中，孩子也應該有同樣的權益。

