坦言曾建議陳佩琪參選2026 黃國昌曝光柯文哲反應

黃國昌今日透露，自己有跟柯文哲建議過陳佩琪選2026，但柯則回應「不要啦」。（鏡報鄒保祥）

民眾黨積極布局2026年選戰，去年底傳出創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪被勸參選澎湖縣長。民眾黨主席黃國昌今日透露，自己有跟柯文哲建議過陳佩琪選2026，但柯則回應「不要啦」，因為陳佩琪很辛苦，家裡面的事情已經承受很大壓力。

黃國昌今（5日）接受網路節目《誰來早餐》專訪談及2026年選戰，被問到「陳佩琪有要選台中、柯文哲有要選高雄嗎？」他直言，陳的狀況比較特殊，自己有跟柯文哲建議過陳佩琪有沒有可能「去選某個地方？」當時柯文哲說「不要啦」，因為陳佩琪很辛苦，家裡面的事情已經承受很大壓力。

廣告 廣告

主持人也追問「考量的理由是什麼？屬意的縣市是哪裡？」黃國昌表示，他跟柯文哲開這個口的時候是很不好意思，「因為她會贏啊，別人不會贏，只有她會贏啊。」至於當時屬意的縣市是？黃國昌則不願透露。黃國昌接著也聲稱，他其實沒有跟陳佩琪談過，只有先問問看柯文哲，這個自己絕對聽老大柯文哲的。

國民黨預計新北市長人選春節前確定，3月底跟民眾黨協調，黃國昌今日表示，他認為其實不用那麼快形成一對一，「民眾黨跟國民黨想辦法把各自的盤撐到最大，撐到最大以後，再來合」，如果太快、太早的階段一對一，會開始變成了那一種兩極對立，反而會偏向五五波的那種盤。

更多鏡週刊報導

勸陳佩琪找工作分散注意力 柯文哲：她每天寫臉書我很頭痛

柯文哲遭求刑28.5年 陳佩琪還原「市長300萬真相」被用掉了

鄭麗文擬徵召李四川出戰新北 黃國昌、劉和然說話了