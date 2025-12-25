坦言曾被嗆聲 柯志恩自嘲：3年前被當砲灰孰料留下殘骸

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（25）日於鳳山區勝利路發放年曆，她受訪時自嘲，3年前南下競選市長期間，每一個人都覺得他們是砲灰，結果沒想到留下一個殘骸，現在捲土重來，知名度增加蠻多，地方不只有熱情民眾支持，也會有人嗆聲，但這都是民主社會的一環；至於民進黨高雄市長擬參選人賴瑞隆則在左營區哈囉市場掃街，猛攻陸戰。





今早9時，柯志恩偕同藍委黃仁、國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽，市議員劉德林、李雅靜、鄭安秝、陳玫娟、蔡金晏，以及鍾易仲、邱于軒團隊，共同在勝利路舉行「力拚勝利–2026年柯志恩年曆發送」活動，同時她的原住民後援會也正式成立。

柯志恩表示，他們3年前來到高雄時，每一個人都覺得他們是砲灰，結果沒想到留下一個殘骸，所以大家都還是非常努力；而她的臉孔也有曾經被登在選舉公報上面，「所以我們的知名度比3年前來到高雄來說，當然是增加很多」。

柯志恩說，大家看到他們的努力，加上國民黨也有議員在基層經營非常好，一起同心協力，在每個地方真的有感受到大家滿滿的祝福、很多的熱情，「當然也有人跟我們來做嗆聲，不過這就是民主社會，嗆聲尊重、熱情感動，我們絕對會爭取最多選民的認同跟支持」。

賴瑞隆今早則偕同台北市議員林亮君、新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈，以及高雄市議員黃文志、議員參選人尹立、黃偵琳等人的陪同下，前往哈囉市場向選民問好。

民進黨高雄市長擬參選人賴瑞隆今早在哈囉市場掃街。（圖／賴瑞隆競辦提供）

戴瑋姍透露，她身為「高雄女兒」，這次特地返鄉，就是要全力支持最有首長格局，能讓故鄉延續光榮、大步向前的賴瑞隆。她說，高雄培養的人才遍地開花，但心裡始終牽掛故鄉；這次返鄉站台，也象徵高雄子弟在外發光，仍不忘回饋家鄉。

顏蔚慈則說，此次南下不只是支持東吳學長賴瑞隆，更是相信他兼具十年高雄市府政務官、十年立委的完整歷練，且調和鼎鼐的好人緣更能為地方爭取更多建設資源。她相信，賴瑞隆優異的問政表現與熟稔市政經驗，將為高雄開創嶄新城市榮景。

