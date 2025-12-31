坦言曾「很討厭曹西平」 苦苓親曝錄影現場私下關鍵一幕：我真的看錯他了
資深藝人曹西平前天（29日）驟然離世，享壽66歲，演藝圈與文化界紛紛回憶與他相處的點滴。作家苦苓也在臉書發文，罕見坦承自己過去其實「很討厭曹西平」，直到一次親眼目睹錄影現場的關鍵瞬間，才徹底改觀，感性直呼：「我錯了。」
電視上看不順眼？ 苦苓直言曾對曹西平很反感
苦苓昨（30日）在臉書粉專「苦苓愛說笑」發文回憶，過去偶爾在電視上看到曹西平，「他不是在跟人爭吵、當面罵人『醜八怪』，就是猛吹哨子打斷別人說話…就算是為了節目效果，這樣也太不尊重人了，我很不以為然。」
錄影現場又吵又鬧 卻在關鍵時刻挺身而出
直到某次兩人同台錄影，苦苓坦言，曹西平在棚內依舊「又吵又鬧」，讓不少來賓臉色凝重，氣氛一度相當尷尬。沒想到錄影途中，因一名工作人員操作失誤，整段節目必須重來，執行製作當場情緒失控，嚴厲責罵該名年輕女孩，現場氣氛瞬間降到冰點。
一句話救了全場 苦苓：那一刻我服了
「不要怪她了！」就在眾人噤聲之際，曹西平突然開口制止，直言「錯了再重來就好」，並強調做電視本來就難免出錯，不該責怪個人，「不要把氣氛搞得那麼差，免得等一下大家都錄不下去…重來重來！重新講一遍說不定會講得更好，就當作節目是精益求精不就好了？」他一口氣說完一大段話，條理清楚、言之有理，讓在場所有人心服口服。
苦苓提到，原本差點被罵哭的女孩因此重新振作，現場氣氛也逐漸緩和，重新錄影後效果反而更好，並未耽誤太多時間。
「我真的看錯人了」 苦苓寫下遲來的歉意
節目結束後，苦苓心中已有答案，確定自己「看錯人了」。他感嘆，曹西平真正的樣子，其實是不張揚的溫柔與體貼，只是平時被強烈的舞台形象掩蓋。
苦苓也遺憾表示，這件事一直放在心裡，「可惜也一直沒有機會告訴他，希望他的在天之靈有聽見，也盼望他一路好走、擺脫千般煩惱。」
為何曹西平要在節目上「吹哨子」？ 經典畫面成絕響
事實上，曹西平生前也曾在綜藝節目中親自解釋「吹哨子」的原因。早年錄影時，來賓動輒多達20人，部分年輕藝人滔滔不絕，年長前輩反而連插話的機會都沒有，他才會用哨子維持秩序，「嗶嗶嗶！換人講了。」
如今相關片段再度被翻出，許多網友湧入留言，不少人感嘆：「那個年代的綜藝魂，再也回不來了。」
