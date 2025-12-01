坦言有看到吳怡農第二民調 徐國勇：賴清德信任度3週前就黃金交叉

徐國勇（左二）說，賴清德民調3週前就黃金交叉。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026年縣市長大選，有志台北市長的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前發布民調指出，自己僅排在民進黨立委王世堅之後。對此，民進黨秘書長徐國勇今（1）日表示，選對會有聽到這些民調，但不予置評，台北市屬於徵召區，不會只用民調決定。此外，他也透露，在3個禮拜前，黨內有關總統信任度的民調就已經黃金交叉。

民進黨中國部今上午召開「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，包括徐國勇、中國部主任吳峻鋕、發言人吳崢、國策研究院顧問董立文、《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立與會。

會後，媒體詢問，是否會進行內閣改組以因應2026選舉？徐國勇回應，戰鬥內閣或是否進行內閣改組，「這可能已經想太多了」。他說，內閣改組是總統職權，中央黨部不適合評論。

徐國勇透露，黨內3個禮拜前的總統信任度民調就已經黃金交叉，「我們雖然沒宣布但信心滿滿」；此外，《震傳媒》民調包括總統信任度、執政滿意度都黃金交叉。他說，民進會繼續努力，不會以此為滿足，人民福祉是民進黨最重要的目標，並會堅持民主、繁榮、和平，在這個狀況下，沒有內閣改組的問題。

談及台北市長、桃園市長徵召狀況，徐國勇表示，這兩地都是徵召區，不會只用民調做決定，會綜合評估評量。他說，民進黨沒有做台北市、桃園市的民調，民進黨做的民調一定要經過秘書長同意，民調做完就只有黨主席、秘書長看得到，有一些作為施政參考，則會提供給相關執政團隊。

徐國勇說，至於其他候選人自己做的，「我們聽到了，因為這是徵召區，選對會自然也會聽到」。他是選對會召集人，台北市人才很多，每一個都有相當的知名度與經驗，對這些民調不予置評，「但我們聽到了」。

至於嘉義市長選情，徐國勇表示，對於立委王美惠參選嘉義市長，民進黨有非常高的期待與把握，因為王選立委非常高票，而嘉義市立委跟市長票源一樣。他說，王若選上後的立委補選，民進黨一樣有準備。

另針對陳水扁提到賴清德能在2026翻轉藍綠版圖，徐國勇說，陳前總統當過總統，非常欽佩其政治敏度，「我們非常尊重他的想法」。

