坦言民眾黨市占僅15%！柯文哲借鏡「台積經驗」談治理：李國鼎的角色很關鍵

台北地方法院審理京華城案一審言詞辯論結束，全案將於3月26日宣判，被關押1年的前民眾黨主席柯文哲近日開始重返螢光幕前，除數度為人工生殖法案赴立法院請託外，也於去（2025）年底開始啟動「土城十講」。柯文哲8日在第五講中，以《張忠謀自傳》台積電的發展經驗，探討政黨治理與國家長期發展。

柯文哲引用張忠謀於2007年提出的「打造世界級企業9項原則」作為政黨治理的借鑑。他強調，政黨首先必須清楚「人民才是政治的主體」，而政治的最終目的在於「讓老百姓過更好的生活」，不應陷入意識形態的對立與消耗，更應著眼於長期策略與制度建構，若政治只追求短期的「人民滿意度」，往往容易流於民粹。柯文哲進一步以企業經營作比喻指出，政黨如同企業，人民是股東，政治承諾必須轉化為可被看見、被感受的實際成果，才能逐步累積社會信任，「你答應過要幫助人民解決的問題，要讓他看見具體的成果。」

柯文哲：創新是弱勢政黨的生存守則

談及民眾黨的發展處境，柯文哲坦言，目前民眾黨的「市場占有率」大約只有15%，仍明顯落後於藍綠兩黨，在此情況下，創新、持續學習與制度化運作，成為弱勢政黨生存與突破的必要條件。「我們會不會犯錯？答案是會！」但關鍵在於能否從錯誤中反省、修正，逐步累積出可長可久的規則與制度，「這非常重要，我們是一個學習型的政黨。」，無論是政黨發展或國家治理，都不能故步自封，應主動向國際借鑑，在人工智慧、能源與地緣政治等關鍵議題上，不可能自行發明一套制度、關起門來運作，一定要了解先進國家是怎麼做的。

廣告 廣告

在產業發展層面，他指出，台灣不可以沒有台積電，但更重要的是「不能只有台積電。」他預估半導體產業紅利仍可支撐台灣約20年，但需要及早思考的是之後的整體產業與國家布局，外界常問「下一個張忠謀在哪裡」，但更關鍵的問題其實是「下一個李國鼎（前經濟部長）在哪裡」，台積電的成功不僅來自企業家的專業能力，更重要的是，當年政府中有人具備產業視野，願意主動走向世界、長期布局並延攬人才，這樣的治理能力，正是當前台灣必須重新檢視與補強的關鍵。

更多風傳媒報導

