坦言經濟政策無法轉換成選票 川普對2026期中選舉「有憂慮」

美國總統川普坦言，他對明年美國期中選舉，共和黨的選情感到「有憂慮」。

美國總統川普日前在接受華爾街日報專訪時表示，他不確定經濟政策是否能轉化成共和黨的選票，幫助共和黨取得明年期中選舉勝利。川普還說，不知道幫美國拉到的投資資金，什麼時候到位，據估計可能是明年第2季。（葉柏毅報導）

華爾街日報14日刊出對川普的專訪，其中指出，川普二度執政以來，美國經濟穩定成長，但經濟成長的利益，並沒有平均分配；此外，美國就業成長緩慢，失業率上升，日常生活開銷與服務項目物價走高，讓許多民眾對於媒體所報導的美國經濟成長，感到懷疑。並且，由於多數民眾並沒有感受到財務好轉，因此越來越多選民對川普的經濟政策，持負面看法，這也威脅到共和黨在明年美國期中選舉的選情。

儘管民眾對經濟成長無感，不過川普受訪時再度強調，當前的通貨膨脹，是民主黨造成的。他也表示，再過幾個月，當討論期中選舉時，他相信美國的物價，可望已經恢復平穩的良好狀態。

川普說，他從前任政府接手了高通膨的爛攤子，雖然努力解決問題，但歷史上每逢期中選舉，執政黨總是比較吃虧，他不明白是為什麼。川普並表示，他創造了美國歷史上最棒的經濟，他不管選民支不支持他，他只能把自己的工作做好。