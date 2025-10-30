坦言與王子已多年沒聯絡 羅志祥：我沒有資格評論別人的事

羅志祥坦言與王子已多年沒聯絡，「我沒有資格評論別人的事。」

王子（邱勝翊）近日捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，雖在昨（29）日發聲否認介入他人家庭，但也坦言與女方確實「超過了朋友的界線」。多年球友羅志祥（小豬）今（30）日出席全台語新歌〈做伙〉MV特映會，被問及此事時語氣謹慎表示：「我沒有資格評論別人的事。」透露兩人已多年未聯絡，只希望對方能妥善面對風波。

羅志祥12月將在台北小巨蛋開唱兩天，透露兩場將邀請不同領域女星擔任嘉賓。

羅志祥新歌〈做伙〉MV邀來馬志翔合作，兩人還是遠房親戚。

羅志祥坦言有關注新聞，但自從2020年與王子、毛弟（邱宇辰）被拍到一同打籃球後，大家就各自忙碌，幾乎沒有再聯繫。他也未主動傳訊息關心，「人家可能很忙，有自己的事情要處理。」對於外界關注，他低調回應：「我沒資格評論，只希望他們可以好好去處理、去解決。」

活動現場，羅志祥也分享即將登場的「羅志祥30巡迴演唱會」籌備近況，透露12月13、14日台北小巨蛋兩場將邀請不同領域的神祕女星助陣，其中一位更是過去合作過的對象，「很新鮮，大家應該都想不到。」他笑說這次舞台將與高雄場截然不同，「希望讓大家看到全新的我。」

此外，他也提到母親罹患阿茲海默症後的近況，欣慰表示狀況已有明顯進步，「以前她心情不好5分鐘就忘記，現在一生氣可以維持15分鐘，我覺得很好，妳就繼續生氣吧！」羅志祥透露，平時會多帶媽媽外出散步、聊天，增加互動刺激，「演唱會她肯定會來。」

活動最後，他與粉絲合照留念，原本這次活動原本僅規劃舉辦一場，沒想到報名人數踴躍，最終加開兩場，仍有北中南的粉絲不斷敲碗希望能有特映場。羅志祥感謝大家熱情支持，笑說「我會繼續透過音樂和影像，分享真實生活，讓大家感受到力量和溫度。」

