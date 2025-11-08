坦言補充保費「2萬元門檻太低」 陳時中：政策沒有轉彎、要有劫富濟貧精神

政務委員陳時中表示，補充保費門檻2萬元太低，必須要再討論。資料照，廖瑞祥攝



為了替健保增加財源，衛福部擬調整補充保費，引發各界反彈，行政院指示暫緩規劃。行政院政務委員陳時中今（11/8）受訪強調，政策「沒有所謂的轉彎」，不過調整額度必須思考，2萬元門檻真的太低，恐怕跟健保基本精神衝突，也會衝擊小資族，起徵額度需要再討論。

補充保費來源有6項，衛福部長石崇良日前提出，將「利息、股利、租金」所得改為年度結算，超過2萬元就要課徵2.11％，單筆扣繳上限從1000萬提高到5000萬，高額獎金起徵門檻調整為最低工資的4倍。消息一出，引發小資族、存股族不滿；石崇良前天中午召開記者會說明，晚間又緊急喊卡，外界質疑政策轉彎。

陳時中今天出席2025台灣社區整合照顧研討會受訪提到，年度總額結算不是新概念，以前就一直討論想要改成「總所得」的概念。過去大部分只對有薪水的人繳納保費，現在要對資本利得的人收取分擔，概念沒有錯，但收取金額太低大家不滿意。門檻2萬元，這樣就是讓小資族來負擔，所以要算成總所得，門檻金額要拉到相當程度才合理。

他強調，健保屬於社會保險制度，能量負擔之外還有一點劫富濟貧的精神，如果拉得太低就是讓貧者一起負擔，跟健保基本精神還是有一點衝突，所以拉高讓資本利得多的人來參與健保費分配，至於什麼樣的額度才適合，需要社會、專家與學者一起討論。

至於外界認為政策轉彎，陳時中說，並沒有所謂的轉彎，石崇良講補充保費改革不是政策宣布，只是專訪時透露方向，說2萬元起徵是因為過去是2萬元，但若用總所得，不應該用單筆的門檻，或是單筆維持現在的額度，合計超過很多的再加扣。他認為，制度還要經過討論，額度也必然要去思考，有一個量能付費、劫富濟貧的精神兼顧，調整才有意義。

