坦言遭《世紀血案》製作方欺騙 簡嫚書發文致歉：將停止參與後續工作

國片《世紀血案》參演演員簡嫚書今天發文向受難者家屬與社會大眾道歉。（取自簡嫚書臉書）





國片《世紀血案》近日舉行殺青記者會，該片取材自1980年震驚全台、至今未破的「林宅血案」，卻未取得當事人林義雄及家屬同意授權，引發網友不滿與抵制。對此，參演演員簡嫚書今天（7日）發文表示，因電影所引發的一切紛擾，身為演員之一的她先向真實案件受難者與社會大眾致歉，並宣布將停止參與該片所有後續工作。

導演未現身、授權成疑 曝殺青記者會內幕





簡嫚書在臉書發文表示，她受邀出演一位追查真兇的虛構記者角色，身為演員的她當時很單純的認為，此作品是在當事人同意的前提下，進行發聲；但她現在知道事情被非這麼單純，林家案件背後所涉及的更大議題，是超出她所能想像的。在沒有全面了解林家案件始末的情況下，光憑她讀到的劇本去判斷，誤以為這是一個企圖伸張正義的劇本，便答應接演，她難辭其咎。

廣告 廣告

簡嫚書指出，當初在與製作方簽約時，製作方在合約上有保證已取得拍攝本片的合法授權，所以她才接案；但在今年2月1日的殺青記者會上，她才得知《世紀血案》是疑似未聯繫當事人、甚至未取得當事人授權的情況下就進行拍攝。





她續指，當天才得知導演和編劇或是製作方代表皆不會出席記者會；且後續報導中所謂導演本人的身家背景，也是當時有演員在記者會上提及此事，她才初次得知。當時這一切突如其來的資訊量，她的心裡產生很多疑惑，但當下只能先應對眼前的記者會。

簡嫚書認被欺騙 宣布退出《世紀血案》並致歉





簡嫚書說明，事發後她沒有即時發出聲明，是因為這段時間她與經紀團隊協同律師檢視工作合約內容，也確認了製作公司確實未取得事件當事人的授權。身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一，於此同時深感羞愧。

她也說，自己當時天真以為可以透過演出這部電影為此案發聲，並未意識到這個案子不僅是追查真兇，還涉及更多的層面。她這幾天非常懊悔與沮喪，對於林家案件的了解不夠深，思慮不周而答應接演。





簡嫚書強調，製作方未取得當事人授權，違約在先，她將不再參與該片的任何後續。而道歉無法解決她的內疚，盼望所有熱情投入的影視工作者，特別是演員，不要再有人像她一樣，以為只要認真做好演員功課就好，忽略了參與改編真人實事作品時必須考量、深究更多情理法層面的事。而她也很難過發生這樣的事情，再次對於所傷害到的受難者家屬與社會大眾，致上最深的歉意。（責任編輯˙：王晨芝）





更多上報報導

《豆腐媽媽》受傷演員沒勞保和災保 勞動部要開罰了

《豆腐媽媽》武行墜樓「急診室吐4袋血」 未婚妻控民視高層神隱

「世紀血案」翻拍林宅悲劇掀風波 沈伯洋嘆：對苦難的敬畏付之闕如