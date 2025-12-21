坦言2結局「都算民進黨贏」！沈富雄曝2026警訊：藍營5縣市恐全部失守

面對即將到來的2026大選，即便藍白陣營經歷兩次反罷成功後士氣大振、被看好接力痛擊民進黨，仍有不少時事評論員、藍營人士提出警告；針對資深媒體人黃暐瀚此前點名，目前由國民黨執政的5個縣市恐遭綠營翻轉一事，前立委沈富雄坦言，藍營5縣市可能一次丟掉4席、甚至5席全丟。

黃暐瀚點名宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣跟嘉義市等5縣市「有失手可能」；沈富雄在《POP大國民》節目中分析，藍營在上述5縣市沒有戰將，因此危險性相對較高，甚至有5席全丟的可能。

廣告 廣告

沈富雄坦言，雖然總統賴清德、行政院長卓榮泰搞得天怒人怨，民進黨在2026的選情仍未必會差。沈富雄指出，若是藍營丟掉4、5席縣市首長，無論民進黨是否守住高雄，國民黨都不算佔有優勢，其中如果上述5縣市多數失守、又沒搶下高雄，則算國民黨輸。

不過沈富雄也強調，2026最後的結果都不影響2028，更預言眼下的憲政僵局將持續到2028。

更多風傳媒報導

