坦贊鐵路2.0：中國加大在非洲投資

（德國之聲中文網）周四（11月20日），中國與贊比亞和坦桑尼亞發表“關於攜手打造坦贊鐵路繁榮帶的聯合聲明”。該鐵路項目協議價值14億美元，計劃對坦贊鐵路進行現代化改造。該鐵路連接內陸國家贊比亞和印度洋沿岸港口——坦桑尼亞的達累斯薩拉姆。

中國國務院總理李強周四在贊比亞首都盧薩卡同贊比亞總統希奇萊馬、坦桑尼亞副總統恩欽比共同出席坦贊鐵路“激活項目”開工儀式。李強是28年來首次訪問贊比亞的中國總理。

李強表示中方願同贊、坦兩國一道努力，讓這條鐵路“為坦贊兩國乃至整個非洲的發展注入更多動能”。贊比亞總統希奇萊馬說，坦贊鐵路不僅僅是一條鐵路線，“我們把坦贊鐵路看作一條經濟走廊。”

坦贊鐵路是上世紀70年代由中國出資修建的，旨在促進銅的出口以及經由坦桑尼亞的燃料進口。它至今仍是一條重要的貿易通道。

中國鐵路總公司一位代表表示，激活工程預計耗時三年左右，全長1860公裡，包括線路升級、采購800多台新機車以及修建橋梁和隧道。該官員稱，工程完成後，貨運量預計將從目前的每年10萬噸提升至240萬噸。

坦贊鐵路2.0 vs.“洛比托走廊”

中國是非洲最大的貿易伙伴之一，一直致力於開發非洲大陸的自然資源，包括銅、金、鋰和稀土礦產。中國也是贊比亞​​的主要債權國，在其采礦業持有大量股份。贊比亞是非洲第二大銅生產國（僅次於剛果民主共和國），也是世界第七大銅生產國。

據美國企業研究所（American Enterprise Institute）的數據顯示，過去二十年間，中國企業在贊比亞投資約60億美元，幾乎全部集中於金屬行業。

坦贊鐵路更新改造工程被視為與美國和歐盟支持的“洛比托走廊”競爭的項目。後者鐵路線從剛果民主共和國經贊比亞到安哥拉洛比托港（Lobito），連接內陸礦區和大西洋，也是利用舊有鐵路升級擴建的工程。

該項目已獲得美國、歐盟和其他機構的融資。去年9月，南部非洲開發銀行（DBSA）與美國國際開發金融公司（DFC）合作，承諾為安哥拉洛比托走廊鐵路項目提供高達2億美元的資金。特朗普再次入主白宮後，也流露出對包括剛果在內的非洲國家關鍵礦產資源的興趣。

中國官媒稱，坦贊鐵路的激活是“一帶一路”的又一旗艦項目。去年9月，中國與坦桑尼亞和贊比亞兩國簽署《坦贊鐵路激活項目諒解備忘錄》，一年後項目在北京簽約。目前工程已正式開工。建成後中國將獲得為期28年的特許經營權，之後運營權將移交給贊比亞和坦桑尼亞。

