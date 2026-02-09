坪效不只是收納！打破「幾房幾廳」迷思：泛設計楊景凱總監用生活情境重塑住宅格局的 4D 設計學
「如何在有限的坪數內，住出翻倍的空間感？」這是每位屋主在裝潢時最關心的核心課題。面對高房價與高公設比，專業室內設計師的角色不再只是美化視覺，更是「空間解壓縮」的工程師。泛設計Boundaryless concept 楊景凱總監 在面對「住宅坪效」時，是透過「生活情境」思考住宅該如何規劃。
以下透過設計師經手的實際案例，透過縮短廊道、完善收納、格局重塑等手法，在有限的坪數裡創造最適合居住者的住宅格局，落實坪效最大化。如果你也對於住宅坪效這格抽象名詞有困惑，那本篇絕對可以透過這些實際設計手法，了解到專業室內設計師如何掌握高坪效設計原則，不論是小坪數套房、陳舊老屋或是可以客變的預售屋，都依循「坪效最佳化」的改念制定裝潢設計手法，不僅更能讓您的房屋價值在房地產市場中具備更高的競爭力。
Q1. 什麼是住宅坪效？
泛設計Boundaryless concept 楊景凱總監表示，「坪效」可以分成理性面＆感性面來探討：
①理性定義上：
「坪效」是指空間的使用效率，指格局規劃是否能最大化空間使用，像是減少走道虛坪、樑柱產生的畸零空間、過小的房間等等…避免被浪費或不好利用的坪數產生。
②感性定義上：
「坪效」對於居住者來說是進入空間的感受度問題，包含空間感是否對於使用者是舒服的，多種情境面化，以及在家裡活動時是否覺得放鬆等等…關係到居住者個人感受度。
Q2. 三房兩廳真的是住宅最佳格局嗎？
泛設計經手的這間30坪住宅，是台北市少數「市中心同時靠山邊」的建案，原始配置就是房地產市場中最熱門的三房兩廳兩衛配置，但對於楊景凱總監來說，在快速變化的城市生活裡，房產不只是「坪數」和「格局」決勝的資產，更是一種「生活態度」的展現，將住宅打造成適合居住者的格局之外，提升坪效會讓住宅在市場上更保值。
這間新成屋原始格局對於屋主來說，存在者許多不慎滿意之處：
① 偶爾父母或好友會來台北探訪，偶有過夜需求但原本三房配置壓縮客廳空間
② 原始廚房無法將放冰箱在順手的料理動線上，餐廳位置擁擠、採光也不佳
③ 通往私領域的住宅走道過長，造成廊道虛坪外、採光也受到影響
④ 原始的衛浴並沒有規劃浴缸，但屋主希望沐浴時能泡澡放鬆
（Before+After）平面圖_泛設計Boundaryless concept 提供
泛設計Boundaryless concept 提供
Q3. 如何了解變動住宅格局的必要性？
泛設計Boundaryless concept 楊景凱總監 提供格局變更的建議時，是基於坪效利用度、生活舒適度、房屋增值度等多重面向考量，制定出的格局改造計畫。面對上述屋主夫妻對於原始格局帶來的疑慮，設計師以策略性的方式規劃裝修方針，並以狙擊手的角度精準解決通點，每個改造都是環環相扣，能相輔相成落實理性坪效與感性坪效的提升。
Q4.坪數不夠又需要規劃三房兩廳怎麼解？
「打破三房兩廳」的裝修盲點，賦予空間更多變化性與功能性，是在坪數限制下滿足使用機能的最佳解法。針對屋主在於廳與房的需求面來看，客房是「偶爾需要」但「必須存在」，開闊地休憩客廳是每天的日常，依照空間的「使用頻率」去進行改造。
①廳房解法
理性坪效：
楊景凱總監依照空間的「使用頻率」去進行改造。將原本客廳沙發後方的客房隔間牆改為雙向活動拉門，讓原本只有單一用途的「房」，變成具有彈性的「多功能空間」。活動拉門闔上時就化身為客房，能滿足親友偶爾來訪過夜的需求；拉門拉開後客廳縱深變長，原本壓迫的客廳感變得更寬敞。多功能空間將櫃體牆體化，創造方正且好利用的地坪；內部採光窗利用玻璃推拉門規劃一間作為男主人可以獨立閱讀的小空間，實現「一坪多用」。
泛設計Boundaryless concept 提供
泛設計Boundaryless concept 提供
感性坪效：
將客房隔間改為拉門，創造多元化的空間使用彈性外，挑選沙發也是靠背可以活動的設計，隱藏於櫃內的掀床放下後，讓客房的掀床可以和沙發對坐，讓人可以面對面、而不是面對電視牆，突破只有大坪數住宅才能有對坐的客廳規劃，在有限的空間也能建立起人與人面對交流的環境。客廳與客房被重新定義，親友留宿時變身客房滿足隱私，日常夫妻生活能擁有更寬敞的空間尺度；男主人需要閱讀、或女主人要享受一個人時光時，拉門可以隨需求決定開闔的尺度，不再只侷限只有一兩種用途，而是同一個空間能夠產生多種可能，空間就會變得更有價值。
Before
After
②餐廚解法
理性坪效：
原始大門進來後左側的餐廳位於採光最不好的位置，同時也影響玄關收納佈局、造成入門畸零壓迫，設計師將客浴的牆面退縮後放大入門深度後，玄關入門左手邊改為備餐櫃、電器櫃與雜物櫃的複合式收納。將餐廳位置轉了90度，砌築起的輕隔與原本的隔間牆特別預留間隔，將餐桌安排在間隔中央，在視覺上與使用上優化餐廚間的關係，同時也改善了廚房採光。新砌的隔間是一個空心柱，剛好用來擺放冰箱。進門後先將鞋履收納在木皮鞋櫃，接著將採買的食材擺放在備餐台上，打開冰箱存放或拿取食材，然後進入內部進行料理，打造符合屋主使用動線的餐廚空間。
（Before+After）平面圖_客浴牆面退縮優化餐廚區。(泛設計Boundaryless concept 提供)
感性坪效：
變更後的餐廚空間中，特別的留白設計讓空間與視野有更好的連接性，當朋友來時主人與要在廚房準備茶點，可以直接遞給客人；就算背對著做菜也可以讓在餐廳等待的家人朋友看到身影，建構有視覺與聲音傳遞流動的空間，更拉近人與人之間的關係。另一方面，客浴退縮後進門空間感提升外，衛浴牆面局部改為玻璃磚，並安裝一盞設計餐燈創造視覺層次；有人使用衛浴時內部燈開，玻璃磚也會透著光，讓在外面的人知道內部有人使用，即便有隔間牆也能洞察在不同場域的家人，透過視覺感知降低人與人之間的隔閡，餐廳位移後也能沐浴自然光，共享光線與風景，讓家的每個角落都能延伸出交流感。
③廊道解法
理性坪效：
原始建商配置的廊道非常長，導致坪效浪費、採光被阻礙，先前提到將客房實牆改為雙開拉門的設計不僅創造一坪多用，也順利縮短廊道、增加公共區域的坪數配比。門扇的選擇也至關重要，比起折疊門、拉門更有牆體的感覺，隨著拉門的開闔尺度會呈現不一樣的視覺與空間感受，同時客廳採光面也能被最大化利用，透過縝密的格局變更計畫，提升整體空間利用效率。以建立「最佳生活情境」的角度出發，泛設計Boundaryless concept 楊景凱總監在另一個住宅案也運動同樣的手法，將走廊與瑜珈室結合，打造開放式空間，成為屋主鍛煉與靜心的中心場域，同時讓自然光深入空間深處，增強通透感。
（Before+After）平面圖_縮短住宅廊道。(泛設計Boundaryless concept 提供)
感性坪效：
傳統窄長的廊道會在行經時影響心情，而將客房實牆改為雙開拉門後，廊道自然的消失了，取而代之的是活絡的自由動線，隨著拉門開闔的大小，自然消弭了從公領域進入到私領域的沈重感。拉門得尺度也對準採光窗，讓雙面採光的住宅可以最大化利用，提升自然採光也會對居住心情有正向影響，同時讓縮短的廊道併入臥室內，做為進入寢居空間的緩衝空間，建立起生活的儀式感。另一個住宅案中縮短了廊道長度後，採光、空間感與視野都同步優化，達到功能與美感的平衡，在同樣的坪數中建立起完全不同的生活感受。
泛設計Boundaryless concept 提供
④客浴解法：
理性坪效：
原始的客浴空間依照屋主需求算是坪數的浪費，楊景凱總監將客浴牆面稍微退縮後，雖然內部坪數變小、但機能上完全沒有受到影響，重新編排馬桶、洗手台與淋浴間尺度，淋浴空間反而變大，縮小的洗手台並不影響使用性；拉大鏡櫃尺度透過反射放大空間外，也提供充足的置物空間，日常備品可以存放在鏡櫃後方，下方的開放式隔層則可以放置牙刷、漱口杯等常用衛浴用品。
泛設計Boundaryless concept 提供
感性坪效：
調整後的客浴室空間格局同樣方正，變大的淋浴空間也能提升洗浴時的舒適感，同時玻璃磚也能提升衛浴採光，比起日光燈、自然光線更讓人有放鬆身心的感受。另一方面，在寸土寸金的台北省下約半坪的空間，像台北每一坪空間動擇百萬以上，稍微調整隔間多爭取更寬敞的坪數，不僅能建立起更適合居住者的格局規劃，同樣也提升了房產價值。
⑤主浴解法：
理性坪效：
原始建商配置的主浴沒有辦法滿足屋主想要有浴缸的需求，在不調整坪數的狀態下，新砌隔間牆打造分離式衛浴，把如廁跟洗澡這兩件事分開。切分後的如廁空間沒有採光，因此楊景凱總監特別在牆面鑲嵌長型的玻璃帷幕，汲取另一間泡澡區的自然採光；將牆面玻璃位置退到厚度的最外圍，打造置物平台，用壁龕收納讓盥洗用品有專屬位置，活化空間坪效。
（Before+After）平面圖_主浴一分為二。(泛設計Boundaryless concept 提供)
感性坪效：
將乾區與濕區分離後滿足了屋主的浴缸夢之外，在使用上也可以保持如廁時的絕對乾爽，泡澡的時也不會看到馬桶，提升心情上的愉悅感。另外，師法日式設計的乾濕分離的衛浴，也能讓伴侶可以同時使用衛浴空間互不干擾，降低因為日常使用不便造成的小爭吵。
⑥主臥解法：
理性坪效：
設計師拆除原本的一間次臥，將原本兩間臥房改為一間帶有獨立更衣間的飯店套房級主臥，走道進入後會先遇見walk-in closet，提升寢居空間的隱私感，也單純化睡眠空間，讓收納集中在一個區塊，同時也讓收納、挑選衣物更有條理。將兩房改為一房的設計雙面採光引入綠意與光線，動線上也更有層次，間接建構起更流讓的私領域機能，讓主臥提升成飯店行政套房的感受。
泛設計Boundaryless concept 提供
感性坪效：
改造後的主臥坪數升級，能跳脫臥室只是用來睡覺的侷促感之外，加入獨立更衣間的設計，透過機能的劃分提升生活的儀式感，也會讓使用者對於日常收納感受更多樂趣。而將主衛浴一分為二的設計手法，不僅滿足屋主想要泡澡浴缸的需求，同時也創造夫妻使用上互不干擾的生活機能，進而促進彼此情感。
Q5.除了格局改造外，還有哪些方法可以提升住宅坪效？
除了將住宅的零碎空間整合，重新調配比例、並破除聽房概念，建構出一坪多用的多功能空間能展現住宅坪效外，「居家氛圍」的切換也是提升坪效的一種手法。本案在居家空間中安裝智慧家庭設計，透過可手機遙控的變色燈，讓生活的不同情境可以透過各種燈光色彩增添氣氛，雖然3D物理空間不會變大，但是當設計加入「時間軸」成為4D維度，智慧家庭設計會讓居住十年起跳的新家擁有更多變化，增添生活的樂趣、感受更多元的日常。
泛設計Boundaryless concept／楊景凱 JK
地址：台北市松山區三民路167巷12號1樓
電話：02-77518009
Email：info@goboundaryless.com
網站：https://goboundaryless.com
