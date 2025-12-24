坪林吳永春 新北第13位冠軍茶師

坪林茶農吳永春奪下「全國部分發酵茶製茶技術競賽」冠軍，成為新北第十三位冠軍茶師，市長侯友宜頒獎表揚。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市坪林區茶農吳永春參加一一四年度「全國部分發酵茶製茶技術競賽」獲得冠軍，新北歷年累計十三座全國製茶技術競賽冠軍，冠軍茶師的數量蟬聯全國第一；另三峽區茶農周子耀獲亞軍，坪林王盛翔及石碇區葉承軒、許智雄獲季軍。市長侯友宜二十四日在市政會議肯定獲獎茶農的紮實功力。

農業局表示，「全國部分發酵茶製茶技術競賽」由茶改場主辦，歷經二天一夜的挑戰，吳永春拿下全國冠軍，成為新北第十三位冠軍茶師。

另新北茶農組隊參與「全國機採茶菁技術競賽」，於全國十縣市二十組選手中，吳永春與兄弟吳仁智、吳權芳組隊，和石碇張建國、張宏圩、林翊淵取得兩座季軍。

而年僅二十七歲的周子耀返鄉投入製茶五年，一一二至今年連續三屆獲得新北蜜香紅茶評鑑特等獎。期許未來持續透過製茶競賽的實戰磨練，追求製茶品質的精進，延續家族八代茶廠傳承。

農業局表示，新北為台灣最主要的條形包種茶產區，透過辦理評鑑比賽與製茶技術競賽，輔導特色茶及傳承製茶技術，並吸引青年回流返鄉務農，推動農業永續發展。