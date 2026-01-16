坪林水柳腳步道現勘 黃心華提優化觀光動線並提醒寒流保暖

248260116a09

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市坪林區水柳腳步道安全升級計畫正式啟動，市議員黃心華近日前往現場實地現勘，發現步道部分路段缺乏防護欄杆，且木棧道已有破損，許多原始型態的路面對於長輩及親子族群的行走安全造成挑戰。他承諾將協助市府規劃可行的改善方向，確保這條具備發展潛力的動線能更符合安全標準。

居民期待這條步道能在保留自然風貌的前提下，提升平整度與安全性，讓遊客能從坪林老街順暢延伸行程。透過步道的優化升級，登高望遠可清晰鳥瞰坪林聚落，將尾橋、新橋與山林美景盡收眼底。黃心華指出，完善的步道規劃不只是硬體修繕，更關係到地方觀光動線的串聯與生活品質的提升，是推動坪林整體發展的關鍵環節。

廣告 廣告

248260116a10

除了步道安全的規劃，黃心華也針對寒流來襲的低溫氣候發出警訊。受強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，山區清晨與夜晚氣溫可能挑戰入冬新低。他提醒鄉親，在關注地方建設之餘，務必對寒流帶來的劇烈溫差提高警覺，尤其是居住在溫差明顯地區的民眾，必須做好萬全的防寒準備，守護自身與家人的健康。

針對嚴寒天氣對心血管的威脅，黃心華分享了預防心肌梗塞的關鍵生活細節。他提醒市民出門應加強胸口保暖，避免冷風直吹；早起時動作放緩，讓身體適應溫差；洗臉或洗澡時也要注意水溫不宜過低。對於患有慢性病的朋友，他特別叮嚀必須規律服藥並穩定追蹤，透過這些微小的日常習慣來降低發病風險。

黃心華強調，步道安全要顧，身體健康更不能輕忽。他會持續監督水柳腳步道的後續設計與進度，確保市府資源能精準投入，讓坪林的觀光亮點與安全配套同步到位。未來他將持續在基層把關，結合實質建設與即時的生活關懷，讓鄉親在享受地方自然環境的同時，也能擁有最安心的生活保障。

照片來源：新北市議員黃心華臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

北大高中深耕美感藝術 林金結強調投資教育是翻轉未來關鍵

新北大型重型機車停放變革 第二階段試辦擴大實施

【文章轉載請註明出處】