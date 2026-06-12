坪林種茶資材室申請期程有快慢 陳永福要求新北城鄉局研議縮減落差

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CNEWS匯流新聞網記者唐有為／新北報導

新北市議員陳永福日前於議會質詢時指出，坪林部分茶農因土地位於台北水源特定區範圍內，至今仍無法適用坪林都市計畫區內相關規定申請資材室，於土地使用上出現明顯落差。為避免審查期程過長影響茶農權益，陳永福要求新北市政府研議將200平方公尺資材室措施優先發布實施。對此，新北城鄉局長黃國峰於議場承諾，將於近期提出相關說明及辦理方向，讓地方農民期待已久的需求出現進展。

新北市議員參選人陳韋任表示，坪林地區屬於台北水源特定區，2年前坪林水源特定區計畫已經通過都市計畫委員會審議，內容納入多項攸關茶農權益的重要措施。其中，部分茶農土地可依規定申請設置200平方公尺資材室，作為存放肥料、農藥、種子、農具及農產品等用途。

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陳韋任指出，雖然已有部分茶農的土地適用相關規定可申請資材室，然而仍有不少茶農的土地，因位於台北水源特定區範圍內，必須等待整體計畫完成審議後才能適用。造成同樣在坪林種茶，有人已經能夠申請使用資材室，有人卻仍得繼續等待，形成權益落差，也讓不少農民感到困擾。

陳永福表示，資材室對許多坪林茶農而言，不只是農業設施，更攸關日常耕作、產業發展與生活需求。所以他在議會質詢時，特別要求城鄉局研議，能否將茶農最迫切需要的200平方公尺資材室措施單獨提出、優先發布實施，不要因台北水源特定區計畫審查程序較長，影響坪林茶農的生產需求與權益保障。

對於陳永福提出的建議，黃國峰當場回應，將於近期內向議員提出相關說明及辦理方向。此項承諾也讓地方農民關注後續進展，期待政策能夠盡速落實。

陳永福與陳韋任強調，將持續監督相關單位落實承諾，爭取坪林茶農應有權益，讓農民能在合理規範下獲得必要的耕作空間與支持，促進坪林茶產業穩定發展。

照片來源：新北市議員陳永福臉書翻攝

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