坪林茶博館手語導覽 多重感官體驗在地文化

記者黃朝琴／臺北報導

坪林茶博館「茶山手語導覽一日遊」，12月14、21日雙週日登場，由專業手語翻譯員帶領聾人及聽障朋友，一同認識茶博館的展覽內容，並實地走訪茶園，透過採茶、製茶、品茗的過程，開啟視覺、觸覺、嗅覺、味覺等多重感官體驗，12月1日開放線上報名。

新北市文化局表示，茶博館近年來推動友善平權服務，讓更多族群親近茶文化，這次與「台灣手語翻譯協會」合作，由館方經驗豐富的導覽員進行口語解說，搭配專業手語翻譯員，為聽障朋友導覽展示內容。

活動舉辦前，茶博館更邀請協會資深講師規劃教育訓練課程，協助導覽團隊學習基礎手語及友善溝通技巧，希望讓來訪的聽障朋友都能安心自在的參與活動，感受暖心的專業服務。

此外，導覽活動延伸館內常設展所介紹的製茶文化內容，讓參與者走出展場、深入坪林的茶園，在山林間親身感受採茶、識茶的樂趣。從茶樹的形貌、葉片的觸感、茶菁的清香，到入口茶湯的滋味，希望透過走訪茶園的活動設計，讓即使不依賴聲音的聽障朋友，也能以視覺、觸覺、嗅覺與味覺等多元感官更直接地貼近茶的世界，輕鬆學習茶知識。

兩場導覽活動12月1日中午起於「台灣手語翻譯協會」官網開放線上報名(https://taslifamily.org/)，提供聾人及聽障朋友免費參加，活動名額有限，額滿為止。更多活動詳情請至茶博館臉書粉絲專頁（www.facebook.com/pinglin.tea.m）查詢。

「茶山手語導覽」活動透過走訪茶園的設計，讓聽障朋友能以多重感官體驗茶文化。（坪林茶博館提供）

「茶山手語導覽」活動，將帶領參與者深入坪林茶園，感受採茶、識茶的樂趣。（坪林茶博館提供）

茶山手語導覽活動舉辦前，茶博館特別邀請協會資深講師規劃教育訓練課程，協助導覽團隊學習基礎手語及友善溝通技巧。（坪林茶博館提供）

茶博館將於12月份辦理兩場次「茶山手語導覽一日遊」活動，帶領聽障朋友認識茶文化。（坪林茶博館提供）