坪林茶博館「茶山手語導覽一日遊」多重感官體驗茶文化！

▲「茶山手語導覽」活動透過走訪茶園的設計，讓聽障朋友能以多重感官體驗茶文化。(圖:新北市文化局提供)

新北市坪林茶業博物館將於十二月十四日、十二月二十一日兩個週日，推出兩場茶山手語導覽一日遊活動，由專業手語翻譯員帶領聾人及聽障朋友一同認識茶博館的展覽內容，並實地走訪茶園，透過採茶、製茶、品茗的過程，開啟視覺、觸覺、嗅覺、味覺等多重感官體驗，活動將於十二月一日開放線上報名。

新北市文化局二十七日表示，茶博館近年來致力於推動友善平權服務，希望讓更多族群都能親近茶文化，此次活動特別與「台灣手語翻譯協會」合作，由館方經驗豐富的導覽員進行口語解說，搭配專業手語翻譯員為聽障朋友導覽展示內容。

活動舉辦前茶博館更邀請協會資深講師規劃教育訓練課程，協助導覽團隊學習基礎手語及友善溝通技巧，希望讓來訪的聽障朋友都能安心自在的參與活動，感受暖心的專業服務。

此外，導覽活動延伸館內常設展所介紹的製茶文化內容，讓參與者走出展場、深入坪林的茶園，在山林間親身感受採茶、識茶的樂趣。從茶樹的形貌、葉片的觸感、茶菁的清香，到入口茶湯的滋味，希望透過走訪茶園的活動設計，讓即使不依賴聲音的聽障朋友，也能以視覺、觸覺、嗅覺與味覺等多元感官更直接地貼近茶的世界，輕鬆學習茶知識。